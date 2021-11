Vente de smartphones au troisième trimestre 2021, Samsung est toujours en tête

L’institut de recherche Counterpoint Research vient de publier les derniers chiffres de ventes pour le marché des smartphones en Europe. Le géant sud-coréen Samsung est toujours en tête, mais il est suivi de très près par Xiaomi, l’écart s’amenuisant. En voici tous les détails.

Chaque trimestre, Counterpoint Research, société d’analyse de l’industrie basée en Asie, mais qui s’appuie sur des équipes locales pour un travail de recherche approfondie sur les différents marchés, établit un rapport sur les ventes de smartphones en Europe. Ce qui nous intéresse ici, c’est effectivement le dernier rapport publié par Counterpoint Research sur son site. Il en ressort que Samsung occupe toujours la première place du classement résistant bien à la crise, mais qu’il est suivi de plus en plus près par la marque Xiaomi.

Malgré la crise, de bons chiffres de ventes

Selon le dernier rapport Counterpoint Research, le marché européen des smartphones semble s’être largement remis des effets de la pandémie de COVID-19. Les ventes du troisième trimestre 2021 sont en légère baisse de -1% par rapport à la même période de l’année dernière. Toutefois, ces ventes représentent malgré tout une baisse de 4% si on les compare à celles du deuxième trimestre 2021.

Les fabricant les plus remarquables

Les marques qui s’en sortent le mieux au cours du troisième trimestre 2021 sont Xiaomi, Apple et Oppo. Ces trois sociétés ont réussi à gagner des parts de marché significatives durant la dernière année. Xiaomi a continué à bien se développer sur la plupart des marchés européens alors que Oppo a surtout progressé en Europe occidentale. De son côté, Apple a dopé ses ventes grâce à la commercialisation de l’iPhone 13 en fin de trimestre. Samsung a réussi à se maintenir après avoir été impacté par les problèmes d’approvisionnement un peu plus tôt dans l’année. Une baisse est toutefois constatée et cela aurait pu être plus important si le Galaxy Z Flip3 n’avait pas séduit autant en Europe.

En parallèle, on peut constater que la marque realme est celle qui a eu la croissance la plus rapide en Europe et arrive dans le Top 5 dans de nombreux pays notamment en Russie, en Espagne et en Italie. La société Vivo se développe aussi rapidement bien que son catalogue soit moins fourni. Motorola et Nokia signent leur retour et Honor met beaucoup d’espoir sur le marché européen notamment avec son dernier lancement de smartphone majeur dans la région depuis plus d’un an.

La fin du trimestre a été délicate pour Xiaomi. La marque a dû faire face à quelques difficultés pour s’approvisionner en composants. De son côté, la commercialisation des iPhone 13 a permis de booster les ventes Apple et ce modèle semble plus populaire encore que l’iPhone 13, mais il faudra que le constructeur arrive à faire face à la demande ce qui n’est pas évident sur certains marchés.