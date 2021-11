Encore de nouvelles promotions incroyables chez B&You de Bouygues Telecom !

À la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Bonne nouvelle, les nouvelles promotions sont arrivées chez Bouygues Telecom ! Disponibles jusqu'à la fin de la semaine, ces offres sont sans engagement ; découvrez-les dans cet article.

Bouygues Telecom et ses nouvelles offres B&You

Ce matin, Bouygues Telecom a mis en avant de toutes nouvelles offres promotionnelles B&You, dont le tarif préférentiel reste valable même après la première année d'abonnement ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. L'opérateur vous laisse jusqu'à ce dimanche 7 novembre inclus pour vous décider et réserve ces offres promotionnelles pour toute ouverture de ligne sur son site officiel.

En termes de garanties, vous aurez le choix parmi quatre forfaits - que nous vous détaillons dans un second temps - allant de 30Go à 130Go dès 9,99€ par mois. Quelle que soit l'offre que vous sélectionnerez, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les départements d'outre-mer. Sachez que depuis la Métropole, Bouygues Telecom vous offre également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS de manière illimitée vers les numéros des DOM !

Les forfaits B&You : de 30Go à 130Go

Idéal pour les budgets limités, le forfait B&You 30Go est à 9,99€ par mois et vous permet de disposer de 30Go en France, dont 4Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Pour davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You 70Go. Ce dernier est au prix de 12,99€ par mois et vous propose 70Go en France, dont 12Go que vous pourrez utiliser pour rester connecté à l'étranger (EU/DOM).

Pour deux euros supplémentaires, vous pouvez souscrire au forfait B&You 100Go. Ainsi, vous apprécierez les 100Go fournis afin de surfer sur le net depuis la France et bénéficierez du même nombre de gigas que précédemment lors de vos séjours en Europe ainsi que dans les DOM, et ce, pour la somme de 14,99€ par mois !

Enfin, vous pouvez choisir le forfait avec le maximum de data, à savoir le forfait 130Go à 18,99€ par mois. Celui-ci vous offre 130Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Si vous êtes amateurs de 5G, la série spéciale 5G à 24,99€ par mois est encore disponible jusqu'au 30 novembre inclus ! Vous profiterez alors de 130Go en 5G/4G depuis la France et de 20Go (inclus) depuis ces dernières destinations.