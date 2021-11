Un iPhone gratuit, derniers jours pour profiter de l'opération RED DEAL !

Que diriez-vous d'obtenir gratuitement un iPhone 8, à la seule condition de souscrire à un forfait à prix réduit ? Ça tombe bien, l'opération RED DEAL "iPhone 8 offert + forfait 100Go" est valable encore jusqu'à lundi soir ! Venez la (re)découvrir dans cet article.

L'opération RED DEAL de RED by SFR

RED by SFR a prolongé mercredi dernier son opération RED DEAL. Vous pouvez donc encore souscrire au forfait 100Go, unique condition pour acquérir gratuitement l'iPhone 8, reconditionné Bon État, d'une valeur de 180€ !

Votre iPhone 8 64Go, de coloris gris, a été contrôlé, testé, réinitialisé par des experts afin de vous garantir un usage optimal. Doté d'un écran de 4,7 pouces, ce smartphone dispose d'un capteur de 12 Mpx, d'un zoom x5, ainsi que d'une résolution vidéo de 4K at 60fps pour vous amuser comme il se doit ! Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'une garantie de 2 ans et même profiter d'une livraison gratuite si vous choisissez l'option en point relais. Sachez en outre que votre smartphone sera débloqué tout opérateur.

Valable pour toute nouvelle ligne mobile RED, l'offre est disponible jusqu'à ce lundi 8 novembre, 23h59 !

Le forfait 100Go à prix réduit

RED by SFR vous permet également de profiter d'un forfait 100Go à prix réduit sans condition de durée! En effet, au lieu de verser mensuellement la somme de 20€, vous pourrez vous acquitter de 15€ par mois pour bénéficier de 100Go d'internet en France ! Sachez que l'offre RED DEAL vous engage sur une durée de minimum 24 mois.

Avec le forfait 100Go, vous pourrez donc surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et utiliser jusqu'à 13Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM, mais également depuis la Suisse et Andorre !

Aussi, depuis l'ensemble de ces zones, vous pourrez communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité. Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité d'appeler vers les numéros métropolitains, bien entendu, ainsi que vers les numéros des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord, de même que vers les fixes de plus de 50 destinations !