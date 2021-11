Forfaits 30Go à 10€ par mois : lequel est le meilleur ?

À la recherche d'un forfait avec 30Go d'internet à bon prix ? Vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles de Prixtel, RED by SFR, Bouygues Telecom et La Poste Mobile. Mais lequel choisir, vous demandez-vous ? Réponse dans cet article !

Les forfaits 30Go de Prixtel, RED by SFR, Bouygues Telecom et La Poste Mobile

Sans engagement, les forfaits 30Go mis en avant par les opérateurs Prixtel, RED by SFR, Bouygues Telecom et La Poste Mobile sont en promotion et proposent chacun l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne.

Prixtel propose un forfait neutre en CO2 à 9,99€ par mois, bénéficiant d'une réduction de 5€/mois sur son tarif de base la première année d'abonnement, jusqu'à ce mardi 9 novembre inclus. 10Go sont prévus par votre forfait lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

RED by SFR de son côté propose son forfait RED 30Go pour la somme de 10€ par mois sans condition de durée ! Cette offre est valable seulement jusqu'à demain soir inclus. En termes de garanties, vous pourrez apprécier 6Go d'internet depuis l'UE et les DOM ainsi que l'accès gratuit au service SFR Cloud 100Go.

Bouygues Telecom met à disposition encore jusqu'à ce soir, 23h59, son forfait B&You 30Go à 9,99€ par mois même après la première année d'abonnement ! Avec celui-ci, vous pourrez bénéficier de 4Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Enfin, chez La Poste Mobile, vous pouvez profiter jusqu'au 13 novembre prochain inclus, d'une promotion exceptionnelle : votre forfait SIM à 0€ les deux premiers mois d'abonnement ! Au terme de ce délai, vous paierez la somme de 9,99€ par mois et pourrez profiter de 10Go afin de rester connecté depuis l'Europe et les DOM.

Quelle est la meilleure offre 30Go ?

Bien que ces quatre offres soient intéressantes et relativement similaires, on peut tout de même avancer que, globalement, celle de La Poste Mobile est particulièrement attractive !

En effet, en termes de tarif, elle permet une économie de 19,98€ puis s'aligne sur les prix exercés par RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel (le tarif de ce dernier augmente au bout d'un an à 14,99€).

En ce qui concerne les communications, l'opérateur La Poste Mobile vous permet de communiquer à votre convenance depuis la Métropole vers les DOM (hors Visio pour les appels), là où ces conditions sont restreintes à différents niveaux chez les autres opérateurs.

Vous avez également l'opportunité de bénéficier d'un délai supplémentaire pour vous décider avant de souscrire à votre abonnement et pouvez enfin profiter de 10Go depuis l'étranger (contre 6Go pour RED et 4Go pour B&You).