N'attendez pas le Black Friday pour acheter le Samsung Galaxy A52s à prix cassé !

Avec le Black Friday 2021 qui va arriver à la fin du mois, on pourrait être tenté d’attendre pour changer de smartphone et profiter ainsi de promotions incroyables. Mais avec la remise immédiate qui touche directement le Samsung Galaxy A52s, vous pouvez craquer dès maintenant ! Avec une réduction de -17% son prix est en chute libre chez Rakuten.

Le prix du Samsung Galaxy A52s est en chute libre avant le Black Friday

Pourquoi attendre le Black Friday 2021 pour se faire plaisir avec un tout nouveau smartphone Samsung ? Même si ce fameux vendredi noir est synonyme de réductions sensationnelles, il est possible dès aujourd’hui de profiter d’offres toutes aussi intéressantes. Chez Rakuten actuellement, le Samsung Galaxy A52s est en promotion à -17% ! Rien ne dit qu’une remise plus importante ne sera disponible le vendredi 26 novembre. Disponible à 379.99€ au lieu de 459€, il passe en dessous de la barre des 400€ pour notre plus grand plaisir !

Avec une remise immédiate de 79€, le Galaxy A52s devient vraiment pas cher. Ce bon plan est ouvert à tous sans condition particulière. En plus, en rejoignant le Club R, recevez 38€ sur votre cagnotte que vous pourrez dépenser lors de votre prochain achat. C’est le moment de regarder la liste d’accessoires pour votre Samsung Galaxy et de le protéger avec un étui, une coque ou encore un verre trempé.

Samsung Galaxy A52s : une fiche technique plus intéressante que celle du Galaxy A52

Avec le Galaxy A52s, Samsung propose une version améliorée du Galaxy A52 classique. Avec quelques améliorations, sa fiche technique devient plus intéressante tout en faisant en sorte que ce modèle reste abordable. Pour connaître tous les secrets de ce smartphone, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy A52s. Nous l’avons eu entre les mains et nous avons pu l’étudier sous toutes les coutures pour vous donner nos impressions. Si vous avez un budget de 400€, nous vous le conseillons.

Le Samsung Galaxy A52s est équipé d’un écran Amoled de 6.5 pouces offrant une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 778G compatible avec la 5G et épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible. Les 4 coloris, noir, blanc, vert et mauve sont en promotion actuellement.

Son appareil photo est doté de 4 capteurs photo donc un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand angle de 12 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 32 Mpx. Le Galaxy A52s est alimenté par une batterie endurante de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W.