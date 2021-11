Le prochain Xiaomi 12 aperçu dans le métro avant sa présentation officielle prévue en décembre

Avant même sa présentation officielle qui est attendue courant décembre, le futur smartphone Xiaomi 12 a été aperçu dans les rames d’un métro chinois, à Shenzhen. En voici tous les détails.

Le Xiaomi 12 en approche

Chez Xiaomi, la cadence infernale ne s’arrête pas puisque le constructeur aurait prévu d’annoncer son nouveau smartphone flagship en décembre. Il devrait être équipé des toutes dernières technologies, dont la nouvelle puce développée par Qualcomm qui sera officiellement dévoilée début décembre, le Snapdragon 898. En outre, certaines personnes bien renseignées pensent savoir qu’il sera commercialisé avec une configuration triple capteurs photo de 50 mégapixels. Le premier serait un module grand-angle, le deuxième s’occuperait des prises de vue en mode ultra grand-angle et le dernier serait un téléobjectif permettant de zoomer optiquement, sans perte, sur les sujets les plus éloignés.

Mais avant de connaître les détails techniques ainsi que ses formes de manière plus ou moins officielles, il semble qu’au moins un exemplaire du Xiaomi 12 circule actuellement dans le métro de Shenzhen. Il faut dire que l’agglomération est le lieu d’implantation de la quasi-totalité des sièges sociaux des entreprises chinoises travaillant dans le domaine des smartphones. Si certains employés peuvent effectivement tester les prototypes avant leur mise sur le marché, il n’est pas si étonnant de croiser ici ou là quelques modèles à venir comme cela a déjà été le cas par le passé.

Que montrent les photos publiées du Xiaomi Mi 12 ?

Les photos publiées sur le réseau social chinois Weibo ne montrent pas grand-chose du design du smartphone Xiaomi 12 et c’est normal étant donné qu’il est installé au sein d’une coque qui doit justement cacher cette partie. Seuls les principaux boutons sont visibles et donc accessibles pour l’utilisateur, un minimum. On peut toutefois s’apercevoir que le poinçon pour la caméra frontale est placé au centre de l’écran, toujours en haut, bien entendu alors qu’il est percé dans le coin supérieur gauche pour l’actuel Xiaomi Mi 11. Cette observation permet de préciser que le Xiaomi 12, si c’est réellement de ce modèle qu’il s’agit, n’aurait pas de caméra sous l’écran, une technologie pourtant attendue et déjà proposée par le constructeur au sein du Mix 4, annoncé mi-aout.

Les dernières rumeurs faisaient état d’une présentation du Xiaomi 12 à venir pour le mois de décembre, ce qui correspondrait à un intervalle d’un an depuis l’annonce officielle du Mi 11. Si cela se confirme, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter pour tout savoir sur le prochain flagship de Xiaomi.