Le Google Pixel 6 Pro dans le Top 10 des meilleurs photophones selon DxOMark

Le laboratoire d’analyse indépendant DxOMark vient de publier les résultats des tests photos menés avec le Pixel 6 Pro de Google. Il se classe dans le Top 10 des meilleurs photophones du marché actuellement disponible.

Officiellement disponible depuis quelques jours, le nouveau smartphone Google Pixel 6 Pro était très attendu sur ses compétences photo. En effet, les précédents modèles de la firme américaine sont reconnus pour produire des photos de très haute qualité, et ce, même avec des capteurs qui embarquent peu de pixels par rapport à d’autres constructeurs. La force de Google est de proposer un traitement d’images supérieur à la moyenne, ce qui donne, in fine, d'excellents résultats. En plus d’être un domaine attendu en général, il fallait donc que le successeur soit au minimum à la hauteur voire dépasse largement les précédents smartphones de la marque comme le Pixel 5 ou le Pixel 4a 5G.

Le classement actuel

Après plusieurs jours de tests, le laboratoire DxOMark a pu rendre son verdict quant aux qualités photo et vidéo du Google Pixel 6 Pro. Le dernier-né du géant américain obtient un score 135 pour la partie photo/vidéo et 102 pour la partie selfie. Ce résultat permet au Pixel 6 Pro de se classer 8e du palmarès établi par DxOMark, à l’heure de l’écriture de ces lignes. C’est donc toujours le Huawei P50 Pro qui occupe la première place, suivi par le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Huawei Mate 40 Pro+. Les deux iPhone 13 Pro Max et Pro suivent la marche puis le Huawei Mate 40 Pro. Le Pixel 6 Pro fait mieux que le Xiaomi Mi 10 Ultra, le Huawei P40 Pro ou le Oppo Find X3 Pro.

Rappelons que le Google Pixel 6 Pro utilise un capteur principal de 50 mégapixels équivalent 24 mm ouvrant à F/1.85 avec stabilisation optique, d’un capteur de 12,5 mégapixels équivalent 16 mm ouvrant à F/2.2 et un téléobjectif de 48 mégapixels avec stabilisation optique. Il y a un autofocus à détection laser.

Les points forts du Pixel 6 Pro en photo et vidéo

Le Google Pixel 6 Pro a été apprécié pour la fourniture d’un bon niveau de détails pour des images lumineuses et en intérieur aussi bien en photo qu’en vidéo. Il offre un bon niveau de détails des ombres et sur le contraste ainsi que des couleurs agréables et précises. La mise au point automatique est jugée rapide et précise lorsque la luminosité est vive, mais aussi en intérieur. DxOMark salue l’excellent niveau de détails lorsqu’on utilise le zoom et apprécie l’efficacité de la stabilisation vidéo. Enfin, le laboratoire a pu noter une bonne exposition et une large plage dynamique en vidéo.

Les points faibles du Pixel 6 Pro en photo et vidéo

À contrario, DxOMark n’a pas apprécié la faible profondeur de champ sur des sujets d’arrière-plan pour des photos de groupe ni le bruit dans les images prises en intérieur ou lorsque la luminosité est particulièrement faible. Quelques erreurs d’estimation de profondeur et des instabilités ont été constatées sur des prises de vue avec effet Bokeh. Le laboratoire regrette l’impossibilité de voir l’effet de flou dans l’aperçu de l’image et une vision moins large que les concurrents pour la vidéo en mode grand-angle.

Quelle est la conclusion ?

Le bilan complet des tests réalisés par DxOMark est disponible sur le site du laboratoire. Selon ce dernier, le Pixel 6 Pro propose des performances photo exceptionnelles et une excellente qualité vidéo. La présence du zoom optique 4x est un plus. Par rapport aux principaux concurrents, les photos et le zoom sont à niveau équivalent avec l’iPhone 13 Pro Max tandis que le Pixel a une longueur d’avance en ce qui concerne les résultats sur les expositions et les textures. L’iPhone se distingue sur l’aperçu ou la mise au point automatique. En vidéo, le Pixel 6 Pro ne fait pas mieux que l’iPhone surtout concernant la capture de scènes à contraste élevé.