Un smartphone Google Pixel Fold moins bien équipé en photo que les Pixel 6

Google devrait prochainement présenter officiellement son tout premier smartphone pliant. Celui-ci pourrait proposer une configuration photo moindre que celle installée à bord des Pixel 6, le constructeur préférant certainement faire quelques compromis pour le proposer à un prix le plus abordable possible.

Il y a quelques semaines, maintenant, le géant américain Google présentait ses deux smartphones haut de gamme, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Il est temps de se tourner vers l’avenir et plus particulièrement vers les prochains téléphones mobiles de la firme de Mountain View et notamment sur son premier smartphone pliant. Baptisé Pixel Fold par certains, il fait l’objet de toutes les attentions et le site 9to5google.com a repéré quelques lignes de codes qui y font référence dans l’application d’appareil photo.

Deux capteurs de 12 mégapixels et deux autres de 8

Selon le site 9to5google.com, il semblerait que le premier smartphone pliant de Google ne soit pas aussi bien équipé en configuration photo que les Pixel 6. En effet, il pourrait embarquer un capteur photo Sony IMX363 de 12 mégapixels que l’on trouve déjà sur les précédents smartphones Pixel jusqu’au Pixel 5. Il serait associé à un autre capteur pour les prises de vue en mode ultra grand-angle de 12 mégapixels encore. En outre, le site mentionne également deux références à deux capteurs de 8 mégapixels, des Sony IMX355 dont l’un serait installé à l’intérieur du mobile et l’autre à l’extérieur. Il est assez peu probable que l’objectif interne soit placé sous l’écran comme c’est le cas du Samsung Galaxy Z Fold3 dont le « Pixel Fold » reprendrait le principe de l’ouverture comme un livre, même si Google et Samsung travaillent conjointement pour l’écran, le deuxième fournissant le premier. Une encoche est plutôt attendue et peut-être que la caméra sous l’écran pour un Google Pixel Fold sera pour la seconde génération, le temps d’affiner et de perfectionner la technologie.

Un choix de raison ?

Rappelons que le Google Pixel 6 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, comme le Pixel 6 Pro et d’un capteur de 12 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle. Un objectif de 8 mégapixels est installé à l’avant pour les selfies. Il n’est pas si étonnant que le géant américain ne propose pas la même configuration photo que ces modèles phares.

En effet, le coût de fabrication d’un smartphone pliant est plus élevé que pour un mobile classique et il est raisonnable de penser que Google préfère avoir un prix de vente aussi bas que possible pour tenter de séduire un public aussi large que possible.

Pour son Galaxy Z Fold3, Samsung a également dû faire des compromis à ce niveau l’ayant équipé des mêmes capteurs que la série des Galaxy S20 plutôt que ceux des Galaxy S21.