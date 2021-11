Des photos du dos et de la face avant du Samsung Galaxy S22 Ultra dévoilées bien avant l’heure

À plusieurs mois de ce qui pourrait être la date de présentation officielle de la série Galaxy S22, ce qui semble être la version Ultra a été pris en photo et fait l’objet d’une fuite sur la toile. En voici tous les détails.

La série des Galaxy S21 avait été dévoilée bien avant l’heure et il semble que celle des Galaxy S22 suit la même voie. En effet, plusieurs rumeurs insistantes et persistantes indiquent que la présentation officielle de cette série sera effective en février 2022. Or, des photos de ce qui semble être la version Ultra du Galaxy S22 viennent de fuiter sur Internet. Il est important malgré tout de prendre les pincettes de rigueur, car nous sommes tout de même à trois mois de l’annonce officielle et il est possible que ce modèle ne soit pas celui qui sera dévoilé lors que la présentation.

Un design inspiré des Galaxy Note et Galaxy A32

Les photos publiées sur Internet de ce qui pourrait être le prochain Samsung Galaxy S22 Ultra montrent clairement un design qui est directement inspiré de celui des Galaxy Note dont Samsung ne reconduit pas la série pour 2021. Le Galaxy S21 Ultra est désormais compatible avec le stylet S Pen, comme le Galaxy Z Fold3, d’ailleurs. La partie arrière du smartphone est entièrement plate à l’exception des emplacements pour les objectifs photo qui semblent tous indépendants les uns des autres dans cette configuration. Rappelons que le modèle d’entrée de gamme les Samsung Galaxy A32 et Galaxy A32 5G arborent ce dessin salué par la critique.

Un emplacement pour le stylet S Pen

Comme le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S22 Ultra sera compatible avec le stylet S Pen. Les photos fuitées montrent clairement l’emplacement pour ce dernier qui trouvera une place de choix au sein de l’appareil pour se recharger, comme sur le Galaxy Note. Il est installé sur le profil inférieur où l’on peut observer le connecteur USB-C ainsi que le tiroir pour les cartes SIM et mémoire (espérons-le). La façade avant de l’appareil se démarque très peu de celle du Galaxy Note avec un poinçon au centre, en haut et toujours pas de caméra à selfie sous l’écran.

Les déclinaisons RAM et ROM connues ?

Parallèlement, un message sur Twitter de la part de Tron @FrontTron indiquerait les capacités en RAM et en ROM des différentes déclinaisons des Galaxy S22. Ainsi, selon lui, le Galaxy S22 aurait 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage, comme le Galaxy S22 Plus. La version Galaxy S22 Ultra serait proposée en 12+256 Go ou 16+512 Go. Des options d’augmentation de la mémoire vive seraient incluses comme sur certains récents smartphones de la marque realme et Oppo, par exemple. Baptisé RAM Plus, cette fonction permettrait au smartphone qui dispose de 8 Go de passer à 12 Go, le mobile qui a 12 Go d’avoir un renfort de 4 Go et l’appareil embarquant 16 Go pourrait ainsi atteindre une capacité de 18 Go lorsque cette option est activée.

Il reste de nombreuses semaines pour que ces rumeurs soient confirmées ou infirmées avant la présentation officielle de la série des Galaxy S22 de Samsung normalement prévue pour le mois de février 2022.

