Le Bon Plan incontournable pour un iPhone 13 pas cher et en promotion !

Apple ne propose que très rarement des promotions sur ses smartphones et cela ne risque pas d’arriver tout de suite sur la toute nouvelle série iPhone 13. Mais un autre marchand casse les prix de façon remarquable. En effet, depuis sa sortie en septembre dernier, RED by SFR a décidé de proposer l’iPhone 13 en promotion. Les 4 modèles de la série profitent d’une belle remise immédiate avant même l’arrivée du Black Friday !

Une remise immédiate sur la série iPhone 13 chez RED by SFR

Même si l’iPhone 13 ne sera probablement pas en promotion pendant le prochain Black Friday 2021 car Apple n’est pas très friand des promotions, il est tout de même possible dès aujourd’hui de l’acheter en profitant d’une belle réduction. Contre toute attente sur un smartphone aussi récent et haut de gamme, RED by SFR a décidé de faire profiter toute la série iPhone 13 d’une remise immédiate de -40€. Ainsi le prix de l’iPhone 13 classique mais aussi ceux des iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et Phone 13 Pro Max sont en baisse. Le bon plan pour un iPhone 13 pas cher se trouve chez l’opérateur !

Les différents coloris et capacités de stockage profitent de la même remise quel que soit le modèle d’iPhone. Vous êtes assurés de le trouver au meilleur prix. Avec -40€ de remise le prix de l’iPhone 13 chute de 899€ à 859€ seulement !

Les avantages d’un iPhone 13 à prix cassé chez RED by SFR

Le bon plan RED pour un iPhone 13 pas cher vous tente ? Sachez que l’opérateur vend des smartphones seuls c'est-à-dire que vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait mobile pour profiter de la remise. Vous n’avez pas non plus besoin d’être client RED. Tout le monde peut profiter de la réduction de -40€ sur les iPhone 13. C’est une très bonne nouvelle.

De plus, les iPhone vendus sur le site de RED by SFR sont débloqués. Quel que soit votre opérateur actuel, sa carte SIM sera compatible. Vous n’avez donc pas besoin de changer de forfait. Il vous suffira lors de sa réception d’insérer votre carte SIM et le tour sera joué.

Profitez d’une livraison gratuite et rapide. Après avoir passé votre commande, votre smartphone sera expédié sous 24h. Vous l’aurez donc rapidement entre les mains pour votre plus grand plaisir. Il est également garanti deux ans. Commandez-le dès maintenant en toute sérénité avant que la promotion ne soit plus valable !