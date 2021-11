B&You de Bouygues Telecom : quatre nouveaux forfaits pas chers et sans engagement !

Si vous souhaitez un nouveau forfait mobile adapté à vos besoins et à votre budget, vous allez certainement trouver ce qu'il vous faut parmi les nouvelles promotions B&You de Bouygues Telecom ! Disponibles depuis ce matin, découvrez-les en détail dans cet article.

Bouygues Telecom et ses nouvelles promotions

L'opérateur Bouygues Telecom a lancé ce matin de toutes nouvelles offres promotionnelles, dont le tarif préférentiel reste valable sans condition de durée ! Disponibles jusqu'au 16 novembre prochain inclus, les offres B&You sont réservées à l'ouverture d'une nouvelle ligne sur le site officiel de l'opérateur. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

De 10Go à 130Go d'internet, ces offres B&You vous permettront de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. D'ailleurs, l'opérateur prévoit également l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis la Métropole vers les DOM !

Les offres B&You : de 10Go à 130Go

Concernant plus précisément les nouvelles promotions B&You, l'opérateur vous propose quatre offres mobiles sans engagement allant de 10Go à 130Go de data. Pour celles et ceux, dont le budget mobile n'excède pas 10€, vous pouvez opter pour l'offre B&You 10Go. Celle-ci vous coûtera la somme de 9,99€ par mois et vous permettra de profiter de 10Go d'internet en France, dont 6Go lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez choisir le forfait 70Go à 12,99€ par mois. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 70Go en France et utiliser jusqu'à 12Go (inclus) lorsque vous vous trouvez en Europe et dans les DOM.

Le forfait B&You 100Go propose le même nombre de gigas pour votre connexion à l'étranger. À 14,99€ par mois, vous pourrez surfer sur le net en toute tranquillité avec les 100Go fournis par l'opérateur.

Enfin, l'offre avec le maximum de data est le forfait 130Go, dont le tarif s'élève à 18,99€ par mois. Avec celui-ci, vous pourrez disposer de 130Go en France, dont 20Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Pour les amateurs de 5G, la série spéciale 5G est toujours disponible (jusqu'au 30/11) ! Vous profiterez alors des mêmes garanties que précédemment annoncé, mais avec la 5G en France, pour la somme de 24,99€ par mois.