Les smartphones gaming Asus ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro désormais disponibles

Annoncés à la fin de l’été, les nouveaux smartphones gaming de la marque Asus ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro sont maintenant disponibles dans le commerce. Ils embarquent des fiches techniques sans compromis afin de proposer une expérience ludique aussi intéressante que possible. En voici tous les détails.

Le ROG Phone 5 d’Asus plaçait la barre déjà très haute en matière de performances et d’expérience pour les jeux vidéo. Avec les ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro, le fabricant promet encore plus dans la continuité. En effet, ils sont équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888+, une version overclockée, boostée du Snapdragon 888. Le Snapdragon 888+ est, pour l’instant, annoncé sur le Xiaomi Mix 4, le Honor Magic3 Pro et le Honor Magic3 Pro+. Il bénéficie d’une fréquence d’horloge plus élevée que le Snapdragon 888, à savoir 3 GHz au lieu des 2,84 GHz afin d’offrir de meilleures performances.

Deux monstres de puissance

Le ROG Phone 5s est proposé avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et avec une batterie d’une capacité de 6000 mAh capable de se recharger avec un bloc de 65 watts. C’est aussi le cas du ROG Phone 5s Pro mais avec 18 Go de mémoire vive. La capacité de stockage interne est de 512 Go au format UFS 3.1 malheureusement sans possibilité d’étendre cet espace, mais il y a tout de même de la place pour l’installation de jeux. Les deux mobiles disposent de la même configuration photo que le ROG Phone 5, soit 64+13+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 24 mégapixels à l’avant.

Des écrans de très haut niveau au service des jeux

Partie importante pour les jeux, l’écran est revu à la hausse sur les ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro puisque le constructeur propose 120 Hz en fréquence de rafraîchissement et 360 Hz pour le taux d’échantillonnage tactile contre 300 Hz pour le ROG Phone 5. Le tout s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces compatible HDR10+. La version Pro dispose d’un écran matriciel au dos qui s’anime selon les activités pratiquées : partie en cours, notification d’un appel entrant, etc. Les deux smartphones bénéficient également du Wi-Fi 6E pour les meilleurs débits réseau avec un routeur compatible.

Le smartphone gaming Asus ROG Phone 5s 12+512 Go est proposé à un prix de 999 €. Comptez sur un prix de 1099 € pour la version ROG Phone 5s 16+512 Go. Le modèle le plus abouti, le ROG Phone 5s Pro est proposé à un tarif de 1299 €.