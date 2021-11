Le nouveau smartphone Poco M4 Pro 5G est officiellement présenté, toutes les caractéristiques

La marque Poco vient d’annoncer la mise à disposition sur le marché du nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Poco M4 Pro 5G. Il s’agit d’une mise à niveau du Poco M3 Pro du tout début d’année. Il arrive avec une fiche technique correcte et notamment une large batterie pour un prix inférieur à 230 € avec une offre de lancement pour moins de 200 €. En voici tous les détails.

C’est au cours d’une conférence de presse virtuelle que la marque Poco a pu dévoiler toutes les caractéristiques techniques du Poco M4 Pro 5G. Il est destiné à remplacer l’actuel Poco M3 Pro qui profite d’un très bon rapport qualité/prix. Pour cela, il embarque la puce Mediatek Dimensity 810 qui promet de belles performances tout en ayant un coût raisonnable. On la trouve également sur le tout nouvellement présenté Xiaomi Redmi Note 11 dont on attend l’arrivée en France.

Un écran bien rafraîchi, mais qui reste du LCD

Le constructeur le dit taillé pour les jeux vidéo et le streaming notamment en s’appuyant sur la fréquence de rafraîchissement qui est de 90 Hz ce qui est correct, mais pas exceptionnel non plus bien que permettant une certaine fluidité. L’écran est LCD, mesure 6,6 pouces et profite d’un taux d’échantillonnage de 240 Hz ce qui est une bonne chose dans les jeux. Le mobile est compatible 5G et supporte deux cartes SIM, en cas de besoin. Il est décliné avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 ou 128 Go, selon la configuration choisie avec la possibilité d’étendre la mémoire interne. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts.

Un capteur de 50 mégapixels pour faire de belles photos

Le Poco M4 Pro fait 195 grammes pour 8,75 mm et les smartphones de la marque ne sont pas reconnus pour être les plus légers ni les plus fins du marché misant plutôt sur les contenus plus que les contenants. Il est proposé en noir, en jaune ou en bleu, des coloris classiques pour Poco. En outre, pour la partie photo, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels associé à un autre capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Pour les selfies, il y a un objectif de 16 mégapixels qui est installé dans le poinçon, alors que le précédent modèle proposait une encoche. Notez le son stéréo proposé par le Poco M4 Pro 5G ainsi que la présence d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Le lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil permet de garantir le seul accès à son propriétaire.

Le nouveau smartphone Poco M4 Pro 5G est disponible à partir du 11 novembre au prix de 199,90 € au lieu de 229,90 € jusqu’au 13 novembre en version 4+64 Go ou à 219,90 € au lieu de 269,90 € pour le modèle 6+128 Go. Un code de réduction M4PRO20 offre 20 euros de réduction supplémentaire.