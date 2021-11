Édition spéciale du OnePlus Nord 2 en collaboration avec Pac-Man

La marque OnePlus vient d’annoncer la sortie commerciale d’une nouvelle déclinaison de son smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 2. Cette édition spéciale est dédiée au célèbre personnage de jeu vidéo Pac-Man pour donner un OnePlus Nord 2 x Pac-Man Édition. En voici tous les détails.

C’est par la voie d’un message posté sur l’un des forums des utilisateurs de la marque que l’un des responsables a annoncé il y a quelques jours la sortie officielle du OnePlus Nord 2 x Pac-Man Édition. L’idée pour le constructeur est de rafraîchir son modèle de milieu de gamme afin de tenter de séduire aussi large que possible et pour cela, il a décidé de faire appel à la nostalgie des jeux vidéo auxquels on jouait à l’époque sur des bornes d’arcade des machines dédiées alors qu’aujourd’hui on embarque des milliers de jeux des millions de fois plus évolués dans un « simple » smartphone.

Une édition vraiment spéciale

Le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Édition propose une couleur, une matière et une finition spéciales. Il profite d’une coque arrière repensée dotée d’un design à double film avec une encre phosphorescente pour que le mobile brille dans le noir. Dans ces conditions, on peut voir le dessin du labyrinthe du jeu. Voilà pour la partie extérieure, mais l’intérieur est également fourni puisque le constructeur a modifié son interface utilisateur OxygenOS dans laquelle on peut trouver de nombreux clins d’œil à Pac-Man. L’expérience logicielle a été gamifiée avec des jeux, des défis et des contenus exclusifs et cachés dédiés au petit bonhomme jaune.

Une fiche technique identique

Le nouveau OnePlus Nord 2 x Pac-Man Édition est proposé en version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage et les mêmes autres caractéristiques techniques que la version classique pour un prix de 529 €. Rappelons qu’il profite d’un écran AMOLED de 6,43 pouces 90 Hz, d’une connectivité 5G et Wi-Fi 6, d’une configuration photo 50+8+2 mégapixels et 32 mégapixels à l’avant, le tout animé par une puce Mediatek Dimensity 1200 et une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 65 watts. Il sera disponible sur le site du constructeur et en attendant vous pouvez jouer sur la page dédiée avec des lots à gagner : https://pac-man.oneplus.com.