Trois forfaits mobiles à moins de 10€ et un Galaxy S9 offert : les nouvelles promos Cdiscount Mobile

Découvrez dans cet article les nouvelles promotions mises en ligne par Cdiscount Mobile, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! De 5Go à 100Go à prix réduit ou encore un Samsung S9 offert avec le forfait 60Go, autant d'offres promotionnelles proposées par l'opérateur et disponibles jusqu'à mercredi prochain !

Les forfaits sans engagement à prix réduit

Si vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement à prix cadeau, vous devriez trouver votre bonheur parmi les nouvelles offres de Cdiscount Mobile. En effet, ce dernier propose -jusqu'au 17 novembre prochain inclus - trois forfaits bénéficiant d'une réduction la première année d'abonnement !

Quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, mais également depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Notez que les communications émises depuis la Métropole vers ces derniers ne sont pas incluses dans ces forfaits à durée limitée. De plus, s'ajoutent aux pays de l'Union européenne la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein afin de pouvoir communiquer et vous connecter également depuis ces destinations !

Idéale pour les petits budgets, l'offre limitée 5Go est à seulement 3,99€ par mois - au lieu de 7,99€ pendant 1 an - et vous permet de profiter de 5Go en France, en Europe* et dans les DOM !

Pour profiter davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait 60Go qui vous offrira 10Go lorsque vous voyagez à l'étranger*, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale de 60Go. Pour en profiter, il vous faudra verser la somme de 7,99€ par mois la première année de souscription puis 14,99€.

Enfin, pour disposer du maximum de gigas, alors vous devriez apprécier le forfait 100Go à 8,99€ par mois(au lieu de 20€) ! Celui-ci vous propose 100Go pour surfer sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine ainsi que 13Go (inclus) dédiés à votre connexion en Europe* et dans les DOM.

La promotion "smartphone offert + forfait 60Go"

Également disponible jusqu'à mercredi prochain, 23h59, l'offre promotionnelle "smartphone offert + forfait 60Go" concerne le Samsung S9 reconditionné excellent état ! Si vous avez quelques réserves sur l'occasion, sachez que ce smartphone a été contrôlé, testé, réinitialisé par des experts afin de vous garantir une utilisation optimale et fonctionnelle de votre mobile. Vous pourrez simplement remarquer quelques microrayures sur la tranche ainsi que la coque, tandis que l'écran vous apparaitra comme neuf !

L'opérateur vous propose une livraison gratuite, qui s'accompagnera d'une charge secteur câble USB ainsi que des écouteurs. Votre Samsung Galaxy S9 64Go est de coloris noir, doté d'un écran de 5,8 pouces et comporte un appareil photo de qualité (OLED - résolution caméra de 12 MP, capteur frontal de 8 MP, zoom jusqu'à x8, résolution vidéo - UHD 4K).

Pour acquérir gratuitement ce smartphone, il vous faudra souscrire au forfait 60Go pour une durée minimale de 24 mois. Au prix de 14,99€ par mois, ce dernier vous permettra de disposer de 60Go lorsque vous êtes en France et d'utiliser jusqu'à 20Go afin de rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM ou encore la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Aussi, depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez la possibilité de communiquer à votre convenance grâce à l'illimité !

* UE - DOM inclus / Norvège, Islande, Liechtenstein