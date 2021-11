iPhone Xr, iPhone 8, Galaxy S9 ou Galaxy A12 : Les super promos Smartphone avec forfait mobile !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour acquérir un nouveau smartphone à bas prix ? Ça tombe bien, nous vous présentons quatre offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et RED by SFR. Vous pourrez alors profiter d'un smartphone offert ou à prix cadeau à la seule condition de souscrire au forfait associé. On vous explique tout dans cet article !

NRJ Mobile : l'iPhone XR à 19,99€ avec le forfait NRJ 100Go

Chez NRJ Mobile, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour profiter de son offre promotionnelle : l'iPhone XR reconditionné bon état à 19,99€ ! Pour cela, il vous faudra souscrire au forfait mobile 100Go à 24,99€ par mois et vous engager pour une durée d'au moins 2 ans.

Contrôlé, testé, réinitialisé par des experts, l'iPhone XR bénéficiera d'une garantie de 1 an. Quatre coloris s'offrent à vous, à savoir noir, rouge, blanc et bleu. Doté d'un écran Rétina HD de 6,1 pouces, vous pourrez apprécier sa qualité d'appareil photo - capteur de 12 MP - ainsi que sa capacité de mémoire de 64Go.

En ce qui concerne le forfait 100Go, il vous permettra de vous connecter à hauteur de 100Go en France et d'utiliser jusqu'à 23Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité.

Auchan Telecom : le Samsung Galaxy A12 offert avec le forfait 40Go

De son côté, Auchan Telecom propose aux utilisateurs sa série limitée, également valable jusqu’à ce soir, 23h59. Celle-ci permet d'acquérir gratuitement le Samsung Galaxy A12 pour toute souscription au forfait 40Go à 13,99€ par mois (au lieu de 19,99€) ! Notez que cette offre vous engage pour une durée de 2 années minimum.

Ce smartphone de couleur noire dispose d'un écran IPS de 6,5 pouces et propose quatre modules pour réaliser vos plus belles photos (capteur principal 48 MP, ultra grand-angle 5 MP, macro et profondeur 2 MP).

Le forfait 40Go quant à lui vous offre 40Go pour vous connecter en France métropolitaine et prévoit jusqu'à13Go lorsque vous vous trouvez dans l'Union européenne et les DOM. L'opérateur vous permet par ailleurs de communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble de ces destinations.

Cdiscount Mobile : le Samsung Galaxy S9 offert avec le forfait 60Go

Cdiscount Mobile vous laisse un délai supplémentaire pour vous décider ! En effet, son offre "Smartphone offert + forfait 60Go" est disponible jusqu'au mercredi 17 novembre prochain inclus.

Le smartphone concerné n'est autre que le Samsung Galaxy S9 64Go, de coloris noir, reconditionné excellent état. Ce dernier dispose d'un écran de 5,8 pouces et d'un appareil photo de qualité (OLED - capteur principal 12 MP, capteur frontal 8 MP, vidéo 4K). Notez que la livraison de votre smartphone sera gratuite.

Du côté de l'offre mobile, le forfait 60Go est à 14,99€ par mois et vous engage pour une durée minimale de 24 mois. Vous bénéficierez de 60Go pour surfer sur le net en France et de 20Go dédiés à votre connexion depuis l'Europe, les DOM, mais aussi depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Depuis chacune de ces destinations, vous profiterez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages.

RED by SFR : l'opération RED DEAL "iPhone 8 offert + forfait 100Go"

RED by SFR met en avant son opération RED DEAL, valable jusqu’au 15 novembre inclus. Celle-ci consiste à vous offrir l'iPhone 8 reconditionné bon état, d'une valeur de 180€, si vous souscrivez au forfait 100Go pendant au moins 2 ans.

Votre mobile, de coloris gris, sera expédié sous 24 heures et profitera d'une garantie de 24 mois. En termes de caractéristiques, l'iPhone 8 64Go dispose d'un écran de 4,7 pouces ainsi que d'un appareil photo doté d'un capteur de 12 MP, d'une capacité de zoom x5 et d'une résolution vidéo de 4K.

Le forfait concerné par l'opération est le forfait 100Go à 15€ par mois au lieu de 20€, et ce, sans condition de durée ! Vous disposerez alors des garanties suivantes :