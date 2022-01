Xiaomo Poco X3 Pro : il est à prix cassé pendant les soldes à -42%

Les soldes d’hiver 2022 continuent ! Pour bien débuter la semaine, nous vous propose un bon plan concernant le Xiaomi Poco X3 Pro. Ce smartphone performant et abordable est encore moins cher en ce moment chez Rakuten. Il est proposé avec une réduction de -42%. C’est assez incroyable pour ne pas passer à côté. On vous dit tout, tout de suite !

Le Xiaomi Poco X3 Pro est en soldes à moins de 230€

Les soldes sont toujours synonymes de bons plans incroyables sur les smartphones. Les smartphones Xiaomi sont en soldes pour votre plus grand plaisir. Aujourd’hui, nous vous parlons de l’offre exceptionnelle découverte sur le site de Rakuten. Le très performant Xiaomi Poco X3 Pro est en promotion à -42%. Son prix chute ainsi de 399€ à moins de 230€. Economisez 169€ en choisissant d’acheter votre Xiaomi Poco chez Rakuten. Avec une remise pareille, l’offre ne devrait pas rester disponible très longtemps !

Quelques avantages supplémentaires devraient vous convaincre comme les 11.50€ offerts qui agrémenteront votre cagnotte. Vous pourrez les déduire de votre prochaine commande sur le site. Ce bon est valable sur l’ensemble du catalogue. De plus, un paiement en plusieurs fois est également disponible à partir de 13.10€/mois. Pour finir, profitez de la livraison gratuite et rapide de votre smartphone Xiaomi à domicile.

Les caractéristiques du Xiaomi Poco X3 Pro en promotion

Le Poco X3 Pro disponible en soldes en ce moment est de couleur bronze. Il pèse 215 g et mesure 165,3 x76, 8x9, 4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Ce portable peut embarquer les cartes nano SIM. Le smartphone Poco X3 Pro intègre un écran LCD avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2400 X 1080 px et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi doté de la reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Sa puce Snapdragon 860 de chez Qualcomm est appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,96 GHz. L'appareil fonctionne sous la version Android 11. Sur le plan de l'endurance, il embarque une batterie de 5 160 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.

Cinq modules photos sont présents sur le Poco X3 Pro, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/1.79. Concernant le deuxième objectif arrière, il est doté de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière propose, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant intègre quant à lui une résolution de 20 Mpx. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur électronique. Grâce à ce mobile, capturez vos clips vidéo en 4K@30 IPS.