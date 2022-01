La série des Xiaomi Redmi Note 11 sera lancée en France le 26 janvier pour tout bousculer

La marque Xiaomi va organiser un événement virtuel pour l’annonce de la commercialisation de la nouvelle série de smartphones Redmi Note 11 qui est déjà officielle en Chine, mais dont nous attendons les dates précises de disponibilité ainsi que les prix qui seront proposés.

La série de smartphones Xiaomi Redmi Note 11 a fait l’objet d’une présentation officielle vers la fin de l’année 2021 au cours d’un évènement, mais pour le moment, les appareils ne sont proposés que sur le territoire chinois. C’est dans les tout prochains jours que la marque doit faire une annonce concernant la disponibilité de cette série pour le marché français. La gamme Redmi Note est très importante pour le fabricant misant sur un compromis des plus poussés en ce qui concerne le rapport qualité/prix. Les Redmi Note proposent effectivement des composants intéressants notamment au niveau de l’écran ou du processeur avec quelques éléments techniques ou physiques un peu moins bien même s’ils font le job.

Une annonce à venir pour la série Redmi Note 11

Fin décembre 2021, il a aussi été question du Xiaomi 12, mais pour celui-ci, il semble qu’il faille encore patienter avant d’avoir une date de commercialisation et un prix pour l’Europe. La marque pourrait profiter du MWC de Barcelone prévu à la fin du mois de février pour y faire une annonce en ce sens. En attendant, c’est la série Redmi Note 11 qui est mise en avant à la faveur d’un événement qui se déroulera en ligne le 26 janvier 2022. Il aura lieu à 13 heures, heure de Paris à la fois sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, mais également sur YouTube sur les pages respectives de Xiaomi France.

À quoi faut-il s’attendre ?

Sans grande surprise, la série Redmi Note 11 sera calquée sur les modèles déjà présentés et il n’y a pas de suspense quant aux caractéristiques techniques et physiques des produits. Le modèle Redmi Note 11 et une version plus poussée, le Redmi Note 11 Pro devraient être annoncés.

La version Redmi Note 11 Pro+ présentée en Chine ne devrait pas être de la partie. Le premier s’appuie sur un écran LCD de 6,5 pouces à 120 Hz compatible 5G, NFC et Wi-Fi 6 avec des haut-parleurs JBL, un processeur Mediatek Dimensity 810, une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts et une configuration photo de 50+2 mégapixels au dos et un capteur à selfie de 16 mégapixels.

Le Redmi Note 11 Pro est attendu avec un écran AMOLED 120 Hz, un chipset Mediatek Dimensity 920, une batterie de 5160 mAh supportant la charge 67 watts et une configuration photo de 108+8+2 mégapixels et le même capteur à selfie.