300 € de réduction sur l'iPhone 15 avec ce code promos aujourd'hui seulement pour les soldes d'été

L’iPhone 15 est l’un des smartphones les plus vendus depuis ce début d'année, il arriverait même en 5e position des meilleures ventes en Europe selon Canalys, juste derrière le Galaxy S24 Ultra. Il s’agit donc du moment parfait pour rechercher un bon prix, et cela tombe bien car Rakuten propose justement de l’acquérir pour 300 € de moins que son prix constructeur.

En plus de trouver son prix à 699 €, le plateforme propose un code de réduction RAKUTEN30. L’appareil est une version chinoise, mais si cela peut vous rassurer, tout fonctionne sur le réseau français. Vous pouvez retrouver par ailleurs plusieurs avis de clients sur le site d’Apple présentant l’expérience d’utilisateurs avec ce modèle A3092.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 offre beaucoup de puissance tout en restant très pratique, contrairement par exemple à un Galaxy S24 Ultra qui possède un écran très imposant, ce qui sera un avantage ou non selon ce que vous recherchez.

L'iPhone 15 est doté de composants ergonomiques et précis, garantissant une grande réactivité et la capacité de faire fonctionner les logiciels les plus exigeants, à l'exception de quelques rares applications réservées aux modèles Pro comme par exemple des jeux tels que Resident Evil 4 Remake, qui tourne en version native sur les iPhone 15 Pro et Pro Max… Impressionnant.

L’iPhone 15 à son plus petit prix en ce moment chez Rakuten

Aujourd’hui seulement, l'iPhone 15 est donc disponible pour 300 € de moins grâce à un code de réduction de 30 € RAKUTEN30 qui s’ajoute à une remise déjà très conséquente, faisant de ce prix, le moins cher actuellement et donc le meilleur bon plan pour se procurer ce mastodonte !