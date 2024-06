4 mois plus tard : lancement réussi pour la série Galaxy S24 de Samsung

La nouvelle série de smartphones Galaxy S24 de Samsung a été officialisée courant janvier 2024. Quatre mois plus tard, il est temps de faire le bilan des ventes. Ainsi, parmi les trois modèles, c'est le Galaxy S24 Ultra haut de gamme qui remporte la palme des ventes avec 7,7 millions d'unités écoulées. Ce chiffre impressionnant montre un attrait certain de la part des consommateurs pour les fonctionnalités premium offertes par ce smartphone.

Le S24 Ultra se démarque notamment par son châssis en titane, une première pour la gamme Galaxy, qui lui confère une robustesse accrue. Son écran QHD+ de 6,8 pouces et sa configuration photo s’appuyant sur des capteurs photo dernier cri, dont un téléobjectif optique 5x, en font également un outil idéal pour la création de contenu.

Le S24 et le S24 Plus séduisent aussi

Les versions plus abordables ne sont pas en reste. En effet, le Galaxy S24 standard a trouvé preneurs à hauteur de 4,33 millions d'exemplaires, tandis que le S24 Plus a séduit 2,91 millions d'acheteurs. Si leurs caractéristiques techniques sont légèrement en retrait par rapport au modèle Ultra, ces deux smartphones n'en demeurent pas moins des références, bénéficiant des dernières innovations de Samsung en matière d'affichage, de photographie et de performances.

Au total, la firme de Séoul a écoulé près de 15 millions de smartphones de la gamme S24 sur les quatre premiers mois, soit une hausse de 9% par rapport au millésime précédent. Un résultat d'autant plus remarquable que le marché mondial des smartphones peine à retrouver des couleurs.

Forts de ces chiffres prometteurs, les Galaxy S24 s'inscrivent comme un lancement réussi pour Samsung. La firme peut se réjouir d'avoir su convaincre une large frange des consommateurs, des adeptes de la haute performance aux amateurs de mobilité plus abordable.

L'IA au cœur de l'expérience

Au-delà des caractéristiques matérielles, c'est surtout la dimension logicielle qui fait la force de cette nouvelle génération. Tous les modèles S24 embarquent en effet la plateforme Galaxy AI, qui exploite l'intelligence artificielle pour sublimer l'expérience utilisateur. Grâce à Galaxy AI, les S24 se transforment en assistants personnels, capables de traduire des conversations en temps réel, de résumer des enregistrements audio ou encore de retoucher des images à la volée.

Avec ces solides performances commerciales, Samsung confirme son statut de leader sur le segment premium des smartphones. La barre est désormais placée très haut pour ses concurrents, qui devront redoubler d'efforts pour contrer l'offensive du géant coréen.