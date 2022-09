Apple iPhone 2022: tous les nouveaux prix de tous les modèles d’un coup d’œil

La Keynote d'Apple est terminée, nous avons eu le droit à 4 nouveaux iPhone cette année, il est temps de faire le point sur le prix des iPhone qui ont bougés suite aux annonces. Les "anciens" modèles baissent de prix, mais sont toujours performants et peuvent convenir à vos besoins. Vous découvrirez également les prix des nouveaux iPhone 14 Plus, Pro, Pro Max en fonction de leur stockage. Et bien évidemment, vous trouverez l'Iphone qui vous convient, au meilleur prix!

L'iPhone 14 : les prix des différents modèles

Avec 4 nouveaux modèles, Apple nous donne du fil à retordre pour choisir le nouvel iPhone 14 qui va pleinement répondre à nos besoins. Avec les différents stockages possibles cela nous donne une échelle de prix allant de 1019 à 2129€, il y a le choix! Retrouvez les dernières actualités de la marque Apple et toutes les informations sur l'iPhone 14 ici.

L'iPhone 13 : un indispensable en promotion

Comme à son habitude, le marché des iPhone est totalement modifié après la Keynote d'Apple. C'est le meilleur moment pour se procurer les anciens modèles qui sont en réduction. Et vous avez eu raison d'être patient! l'iPhone 13 est à moins de 750€ aujourd'hui, au lieu de 909€ à sa sortie!

L'iPhone Xs au prix de l'iPhone X

Dans ces articles, nous sommes revenus sur le prix de chaque nouveau modèle. Vous savez donc que l’iPhone Xs est vendu au même prix que l’iPhone X il y a un an. Vous savez aussi que l’iPhone Xs Max est proposé 100 euros plus cher que l’iPhone Xs, ce qui faisait de lui le plus cher des iPhone de tous les temps. Tout simplement. Et que l’iPhone Xr est proposé 50 euros plus cher que l’iPhone 8, malgré quelques concessions qui ne seront pas forcément du goût de tout le monde.

Aujourd'hui ces smartphones sont sensiblement au même prix, et seront compatibles avec la prochaine version d'iOs. Ils restent de bons smartphones et sont parfaits pour acheter Apple sans se ruiner.

iPhone reconditionné : le moment idéal pour acheter ?

L'autre moyen d'acheter un iPhone pas cher, c'est d'acheter reconditionné. Une fois les derniers iPhone livrés aux clients générallement 2 semaines après la keynote, c'est le moment idéal pour acheter des iPhones reconditionnés. Vous pouvez réaliser de bonnes affaires avec des différences de prix énormes pour une qualité quasi identique au neuf. Une solution, économique, écologique et pratique. Vous n'aurez peut-être pas le dernier iPhone, mais vous aurez fait un geste pour la planète, et ça, c'est cool. Profitez de l'iPhone 13 à 772,99€ en reconditionné.

Voici le tout d’un coup d’œil :

iPhone 14 Pro Max : 1479 euros / 128 Go - 1609 euros / 256 Go - 1869 euros / 512 Go - 2129 / 1To

: 1479 euros / 128 Go - 1609 euros / 256 Go - 1869 euros / 512 Go - 2129 / 1To iPhone 14 Pro : 1329 euros / 128 Go - 1459 euros / 256 Go - 1719 euros / 512 Go - 1979 euros / 1To

: 1329 euros / 128 Go - 1459 euros / 256 Go - 1719 euros / 512 Go - 1979 euros / 1To iPhone 14 Plus : 1169 euros / 128 Go - 1299 euros / 256 Go - 1559 euros / 512 Go

: 1169 euros / 128 Go - 1299 euros / 256 Go - 1559 euros / 512 Go iPhone 14 : 1019 euros / 128 Go - 1149 euros / 256 Go - 1409 euros / 512 Go

: 1019 euros / 128 Go - 1149 euros / 256 Go - 1409 euros / 512 Go iPhone 13 : 909 euros / 128 Go - 1029 euros / 256 Go - 1259 euros / 512 Go

: 909 euros / 128 Go - 1029 euros / 256 Go - 1259 euros / 512 Go iPhone 12 : 859 euros / 64 Go - 879 euros / 128 Go - 999 euros / 256 Go

: 859 euros / 64 Go - 879 euros / 128 Go - 999 euros / 256 Go iPhone SE : 489 euros / 64 Go - 499 euros / 128 Go - 619 euros / 256 Go

: 489 euros / 64 Go - 499 euros / 128 Go - 619 euros / 256 Go iPhone Xs : 479 euros / 64 Go - 509 euros / 512 Go

: 479 euros / 64 Go - 509 euros / 512 Go iPhone Xr : 479 euros / 64 Go - 639 euros / 128 Go

: 479 euros / 64 Go - 639 euros / 128 Go iPhone 8 Plus : 399 euros / 64 Go - 399 euros / 128 Go

: 399 euros / 64 Go - 399 euros / 128 Go iPhone 8 : 179 euros / 64 Go - 299 euros / 128 Go

: 179 euros / 64 Go - 299 euros / 128 Go iPhone 7 Plus : 230 euros / 32 Go - 270 euros / 128 Go

: 230 euros / 32 Go - 270 euros / 128 Go iPhone 7 : 140 euros / 32 Go - 179 euros / 128 Go

Globalement, les smartphones nouvellement sortis par Apple sont de plus en plus chers d'année en année. Le prix de départ des meilleurs versions deviennent exhorbitants mais les performances garanties restent exceptionnelles. Les Mobiles.com vous aide à trouver l'iPhone qui conviendra à vos besoins et au meilleur prix.