Obtenez cet ultra haut de gamme Apple reconditionné en France à prix cassé chez ce marchand

Certideal propose une approche écologique et économique avec son service de reconditionnement de smartphones. En optant pour un appareil d'Apple reconditionné chez Certideal, non seulement vous réalisez des économies, mais vous participez également à une démarche écologique, tout en bénéficiant d'un produit entièrement reconditionné en France. Par exemple, l'iPhone 12 Pro est disponible à partir de 408 € en état correct, 412 € en très bon état, 419 € en parfait état, et à partir de 445 € pour la version Premium. De plus, vous avez la possibilité de remplacer la batterie par une neuve et tous les appareils sont livrés avec une garantie de 2 ans. Une affaire qui nous semble très bonne !

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Puce : A14 Bionic

A14 Bionic Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12 Pro de chez Apple est un incontournable de la marque, apprécié pour ses performances élevées, réactives et sa praticité. Doté d'un appareil photo hautement performant, d'une autonomie solide et d'un superbe écran, il se démarque comme un choix fiable et polyvalent pour les utilisateurs exigeants ! Nous ne pouvons que vous le conseiller sur vous recherchez un bon rapport qualité-prix

Un iPhone reconditionné en France et au meilleur prix chez Certideal !

Chez Certideal, vous pouvez actuellement vous procurer l'iPhone 12 Pro à des prix avantageux selon l'état du téléphone : dès 408 € pour un état correct, 412 € pour un état très bon, 419 € pour un état parfait, et à partir de 445 € pour la version Premium. De plus, vous avez la possibilité de remplacer la batterie par une neuve, et tous les appareils sont livrés avec une garantie de 2 ans.