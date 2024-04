Le Honor Magic6 Pro rafle la mise élu meilleur photophone, écran, batterie, audio et selfie au monde, selon DxOMark

Annoncé lors du MWC 2024 pour le marché européen après plusieurs mois de présence en Chine, le smartphone haut de gamme Honor Magic6 Pro est un appareil particulièrement abouti. Il l’est tellement que nous avions été extrêmement séduits lors de notre test complet proposant des performances de haut vol, un design très réussi, un écran d’une qualité exceptionnelle, des photos d’une qualité inégalée, un système agréable au quotidien et bien d’autres caractéristiques intéressantes.

Le téléphone a également été testé par le laboratoire indépendant DxOMark. Il a remporté 5 titres de meilleurs mobiles dans les catégories Appareil photo, Selfie, Batterie, Audio et Écran. Vous pouvez également lire notre test complet du Honor Magic6 Pro.

Honor Magic6 Pro, meilleur photophone au monde

Le Honor Magic6 Pro se distingue donc par ses capacités photographiques haut de gamme, offrant des couleurs vives et naturelles aussi bien en photo qu’en vidéo, selon DxOMark, ce qui garantit une reproduction fidèle et attrayante des scènes capturées. Il excelle également dans la netteté des détails à divers niveaux de zoom, permettant aux utilisateurs de capturer des images précises même lorsqu'ils se rapprochent de leurs sujets. L'autofocus rapide et précis en mode photo est une caractéristique clé, assurant que les sujets sont nets et bien définis instantanément.

Pour les portraits, le smartphone fournit un beau rendu avec un effet bokeh efficace, qui floute artistiquement l'arrière-plan et met en évidence le sujet de manière professionnelle. Il bénéficie d'une grande profondeur de champ, particulièrement avantageuse dans les scènes complexes avec des sujets à différents niveaux de profondeur, offrant une clarté à travers toute l'image.

Enfin, le Honor Magic6 Pro est reconnu pour sa large plage dynamique et une exposition précise, en particulier lorsqu’il s’agit d’exposer correctement les visages en photo et en vidéo. Cela permet de maintenir un bon équilibre d’exposition dans des conditions de luminosité variées, assurant que les visages soient toujours capturés avec la meilleure lumière possible. Ces qualités photographiques ont permis au Honor Magic6 Pro de se positionner en tête du classement de performances de la caméra selon les tests de DxOMark, surpassant des concurrents réputés, Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X7 Ultra, Huawei P60 Pro et Apple iPhone 15 Pro Max.

Meilleur écran au monde

Le Honor Magic6 Pro se distingue dans la catégorie écran par ses performances impressionnantes qui optimisent l'expérience utilisateur dans différents contextes d'utilisation, y compris les jeux. DxOMark souligne ainsi que l'écran du Magic6 Pro s'adapte intelligemment aux diverses conditions d'éclairage grâce à des niveaux de luminosité bien ajustés, garantissant une lisibilité exceptionnelle en toutes circonstances. Que ce soit en plein soleil ou dans des environnements sombres, l'écran reste confortablement lisible, ce qui témoigne d'une gestion des mouvements et d'une réactivité de premier ordre. Cette adaptabilité est soutenue par un écran tactile précis, réactif et fluide, facilitant l'interaction de l'utilisateur avec l'appareil.

Toujours d’après DxOMark, en termes de qualité d'image, le Magic6 Pro fournit une bonne expérience vidéo HDR, même dans des conditions de faible luminosité, assurant ainsi que les contenus soient toujours agréables à regarder. L'expérience visuelle est jugée globalement stable et fiable, ce qui contribue à une immersion totale lors de l'utilisation de l'appareil.

Malgré ces avantages, l'écran présente quelques inconvénients. Un changement de couleur est perceptible lorsqu'on incline l'appareil, une caractéristique souvent rencontrée avec les écrans de smartphones. De plus, un motif rayé peut être aperçu sur un fond sombre dans des conditions de faible luminosité, mais il convient de noter que ce défaut n'est pas visible sous d'autres conditions d'éclairage. Ces éléments sont toutefois mineurs comparés à la performance globale de l'écran, qui reste de haute qualité et fournit une expérience utilisateur supérieure dans la majorité des scénarios. Il devance ainsi le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 8 Pro.

Meilleure batterie et système audio au monde

Le Honor Magic6 Pro se démarque par son excellente gestion de la batterie, qui constitue un avantage significatif pour les utilisateurs. Il est équipé d'une batterie de 5600 mAh, qui assure une autonomie remarquable, surtout en utilisation modérée, où l'appareil peut fonctionner plus de trois jours et demi sans nécessiter de recharge. Cette performance est particulièrement notable dans des scénarios courants tels que la diffusion en streaming vidéo, les jeux et l'utilisation de l'écran de veille

Un autre point fort du Magic6 Pro est son système de charge efficace. Il prend en charge une charge filaire maximale de 80 W et une charge sans fil maximale de 66 W, permettant à l'appareil d'obtenir une charge complète en moins de 1 heure et 20 minutes. C'est une caractéristique impressionnante qui minimise l'interruption pour les utilisateurs actifs. Même lors d'une charge rapide de seulement 5 minutes, le téléphone peut récupérer plus de 7,5 heures d'autonomie, ce qui est particulièrement pratique pour les personnes en déplacement.

Toutefois, le smartphone présente certains inconvénients en termes de gestion de la batterie. L'autonomie peut être relativement courte lors de l'utilisation en écran de veille et pendant les tests Wi-Fi en streaming musical. En outre, la consommation d'énergie résiduelle est élevée, indépendamment de l'état de branchement de l'appareil. Cela peut être un point à considérer pour les utilisateurs soucieux de l'efficacité énergétique et de l'impact environnemental.

Enfin, le Honor Magic6 Pro se révèle être un excellent smartphone dans le domaine audio, selon les évaluations de DxOMark. L'appareil brille particulièrement par ses performances en lecture, offrant un timbre ample, de l'espace et un volume qui créent une expérience immersive, particulièrement perceptible lors de l'utilisation en jeu. Le son est vif et percutant, avec des attaques précises, contribuant à une restitution sonore de qualité supérieure.

En ce qui concerne l'enregistrement audio, le Magic6 Pro se distingue par son excellent zoom audio et sa capacité à maîtriser le bruit ambiant. Le timbre est naturel et agréable, ce qui est avantageux autant pour la capture du signal principal que pour celle de l'arrière-plan. Les enregistrements sont décrits comme étant très brillants, avec un excellent rapport signal/bruit, ce qui indique une captation claire et détaillée des sons sans interférences indésirables. De plus, il offre des performances cohérentes dans tous les cas d'utilisation, ce qui est un point fort notable pour les utilisateurs qui ont besoin d'une fiabilité constante en matière d'enregistrement audio.

Toutefois, l'expérience audio n'est pas sans quelques inconvénients. En lecture, il est noté une légère augmentation dans le bas de gamme pouvant sembler résonnant, ainsi qu'une distorsion modérée. De même, la précision des basses pourrait être améliorée pour atteindre l'excellence. Du côté de l'enregistrement, bien que l'appareil gère bien le volume général, le volume maximum pourrait être plus élevé, et des distorsions subtiles sont observables à des niveaux de pression sonores élevés (SPL).

Malgré ces quelques faiblesses, le Honor Magic6 Pro se positionne comme un choix solide pour les consommateurs exigeants en matière de qualité audio, offrant une expérience riche et détaillée tant pour la lecture que pour l'enregistrement.