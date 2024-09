À quelques jours de la sortie de l'iPhone 16, l'iPhone 15 est plus facile à se procurer que jamais !

La sortie officielle de l'iPhone 16, et ses déclinaisons, sera bientôt annoncée lors de la Keynote du 9 septembre prochain. C’est dans ce contexte que, comme toujours, les modèles des générations précédentes voient leurs prix naturellement baisser.

L’iPhone 15 était sorti le 22 septembre 2023, il n’y a donc pas encore un an, mais nous pouvons d'ores et déjà nous le procurer auprès d’Amazon à moins de 800 € et avec une possibilité de payer en 4 fois et sans frais supplémentaires ! Le prix exact est de 794 € et s’applique pour les versions noir et bleu du téléphone.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

La fiche technique de l’iPhone 15 est évidemment très complète. Avec un appareil photo puissant et doué de nombreuses options ; une batterie de grande autonomie ; un écran absolument magnifique et ultra fluide et globalement une optimisation impressionnante à tous les niveaux qui fait la renommée des appareils d’Apple.

L’expérience utilisateur est sans faille et à conseiller autant à ceux qui recherchent un appareil puissant que pratique pour les loisirs ou le quotidien.

Amazon propose une offre à ne pas rater pour la rentrée !

Comme nous le disions plus haut, il est donc possible actuellement de se procurer l’iPhone 15 pour 794 €, au lieu de ses 970,95 € proposés directement sur le site d’Apple. De plus, il est possible de payer en 4 fois sans frais, ce qui permet d’étaler le paiement et donc d’être plus à l’aise pour vous procurer ce haut de gamme. Un atout de taille pour cette promotion.