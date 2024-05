Acclamé par le monde du smartphone, ce Xiaomi est disponible à petit prix sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone qui a fait forte impression l'année dernière et qui continue à faire de très bons scores de ventes, et cela n’est pas un hasard étant donné qu’il s’agit d’un appareil performant et plutôt simple d’accès avec une appétence autant pour la photographie que les multimédias de manière générale.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus offre des spécifications très avancées pour un appareil de milieu de gamme. Il démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers le haut de gamme pour obtenir un smartphone puissant et performant. La preuve, avec un écran Amoled, 8Go de RAM, un triple objectif photo et sa puce très performante, il n’a rien a envié à la concurrence.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à tout petit prix !

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible pour 270 € sur Amazon, un prix très bas comparé à son prix de référence de 499 € ! Une promotion que nous vous conseillons si vous souhaitez un bon smartphone pour faire des économies.