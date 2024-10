Adieu aux iPhone 16 : ce smartphone, qui serait le meilleur au monde d’après Dxomark, est bien moins cher, plus puissant et propose de meilleures caractéristiques !

Les iPhone sont incontournables. Fiables, beaux, puissants, ils sont le symbole du haut de gamme et de l’excellence en matière de smartphone. Si d’aucuns trouvent que l’on paye un peu « la marque » au vu des prix supérieurs à 1000 € à chaque sortie, pour autant, personne ne remet en cause le savoir-faire des équipes de développement de la marque en termes d’optimisation et d'ergonomie.

Toutefois, les iPhones, et en particulier l’iPhone 16 Pro Max, ne sont pas les smartphones offrant les meilleures caractéristiques et il en existe un qui serait supérieur d’après Dxomark, la référence en termes d’évaluation et de test des smartphones.

Quel est le contexte actuel pour les smartphones haut de gamme ?

Aujourd’hui, nous sommes dans une véritable course à la technologie. Les différents constructeurs de smartphones tentent de se différencier en proposant toujours plus de puissance ou d’atypies. Smartphone pliants en deux ou en trois ; téléphones puissants avec 24 Go de RAM ; écrans avec les technologies les plus poussées ; batteries pouvant tenir plusieurs jours ; appareils photo développés en partenariats avec des marques de photographie, etc.

Apple n’est pas en reste pour développer de nouvelles idées et technologies, mais ses appareils n’arrivent pas en tête des classements.Attention, ce serait évidemment mentir de dire qu’ils sont loin derrière, par exemple, en matière de caméra l’iPhone 16 Pro Max arrive 4e sur le site Dxomark. C’est excellent, mais cela veut dire que trois constructeurs font mieux. Et parmi eux, Samsung non plus n'est pas là !

Ces constructeurs sont Google, avec le Google Pixel 9 Pro XL ; Honor avec le Magic 6 Pro ; et Huawei avec le Pura 70 Ultra.

Honor est-il le constructeur proposant le meilleur haut de gamme ?

Nous n’allons pas parler de Huawei aujourd’hui, car son histoire récente fait que nous ne pouvons pas vous conseiller leurs appareils qui ne proposent plus certaines fonctionnalités essentielles en France, comme Google. En revanche, c’est du constructeur Honor, l’une de ses anciennes filiales devenue indépendante, que nous allons faire l'éloge, et en particulier de son Honor Magic 6 Pro.

La fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Le Honor Magic 6 Pro est d’après les évaluations de Dxomark, ce qui se rapproche le plus de ce que l’on pourrait qualifier de « meilleur smartphone au monde » étant donné qu’il arrive 1er ou 2e dans toutes les catégories. Lors de sa sortie, il était le premier smartphone à avoir décroché l'or dans 5 catégories !

Ce n’est pas compliqué, le Honor Magic 6 Pro possède la meilleure caméra avant, et est 2e en termes d’écran, de batterie et d’audio, avec à chaque fois un smartphone différent numéro 1. Cela fait de lui, le smartphone le plus polyvalent et le mieux classé au total, puisque les smartphones numéro 1 dans certaines catégories disparaissent presque totalement dans les autres !

Pour être totalement transparent, il faut ajouter que l'iPhone 16 Pro Max n'a pas encore bénéficier de tous les tests sur le site de Dxomark, et nous ne pouvons donc pas encore le comparer entièrement au Honor Magic 6 Pro dans l'ensemble des catégories. Cependant, il est rare qu'un iPhone arrive en tête des classements, ce n'était pas le cas lors de la sortie des iPhone 15 par exemple.

Quelle offre pour le « meilleur smartphone au monde » ?

On pourrait s’attendre à des prix exorbitants pour un tel appareil, et pourtant, il n’en est rien ! Le Honor Magic 6 Pro est disponible sur plusieurs sites à un excellent prix, puisqu’il est généralement sous les 900 €, et même sur Rakuten à 776 € avec en plus un code RAKUTEN30, pour réduire son prix d’encore 30 €. Une affaire en or puisque même un iPhone 16, bien moins puissant, est commercialisé pour 969 €.