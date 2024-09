Alerte ! Ce forfait mobile avec 100Go à seulement 8,99 €/mois sur le réseau Orange à saisir immédiatement

Un forfait mobile généreux et flexible

Optez pour Le Turbo, un forfait mobile qui se distingue par sa généreuse allocation de 130 Go de data en 4G/4G+ par mois. Idéal pour le streaming, les appels vidéo et le télétravail, ce forfait vous offre une utilisation sans contraintes. Si vous dépassez les 130 Go, votre débit sera réduit, avec une facturation en hors forfait au prix de 0.0035€/Mo.

Avec Le Turbo, oubliez les limites : bénéficiez d'appels illimités vers tous les mobiles de France métropolitaine et de SMS/MMS illimités. En cas de voyage dans l'Union Européenne ou dans les DOM, vous aurez jusqu'à 12 Go de data en roaming par mois, ainsi que des appels et SMS illimités vers les numéros français, sans frais supplémentaires.

Une couverture réseau de premier ordre et des options supplémentaires

Profitez d'une couverture 4G étendue sur toute la France grâce à l'association de cet opérateur avec Orange. Vous bénéficierez de connexions rapides et fiables, que vous soyez en ville ou à la campagne. En prime, une option 5G est disponible pour seulement 5 € de plus par mois.

Ne manquez pas non plus Le Full, une autre offre qui pourrait vous intéresser. Avec 150Go de data en 5G pour seulement 10,99 € par mois, c'est l'offre la plus économique du marché pour profiter de la 5G d'Orange.