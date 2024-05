Apple introduit de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité : Eye Tracking, Vehicle Motion Cues, Music Haptics et Vocal Shortcuts

Apple a donc présenté plusieurs fonctionnalité d'accessibilité. L’une d’entre elles est le suivi oculaire. Cette fonction est destinée aux utilisateurs ayant des handicaps physiques. Cette technologie, propulsée par l'intelligence artificielle, permet de naviguer sur iPad et iPhone uniquement avec les yeux. Utilisant la caméra frontale pour se configurer et se calibrer en quelques secondes, cette fonctionnalité maintient toutes les données de contrôle sur l'appareil sans les partager avec Apple, assurant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Le suivi oculaire fonctionne sur les applications iPadOS et les smartphones sous iOS sans nécessiter de matériel ou d'accessoires supplémentaires. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les éléments d'une application et activer chaque fonction grâce à la commande par regard, accédant ainsi aux boutons physiques, aux gestes de balayage et à d'autres actions uniquement avec leurs yeux.

Music Haptics : rendre la musique accessible aux malentendants pour iPhone

Music Haptics est une innovation destinée aux utilisateurs sourds ou malentendants. Elle leur permet de ressentir la musique à travers des vibrations tactiles générées par le Taptic Engine de l'iPhone. En activant cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ressentir des tapotements, des textures et des vibrations raffinées synchronisées avec la musique. Cette technologie sera compatible avec des millions de chansons du catalogue Apple Music et disponible en tant qu'API pour les développeurs, afin de rendre la musique plus accessible dans leurs applications.

Vocal Shortcuts : des commandes vocales personnalisées

Avec Vocal Shortcuts, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent attribuer des expressions personnalisées que Siri peut comprendre pour lancer des raccourcis et accomplir des tâches complexes. Cette fonctionnalité utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour reconnaître les schémas de parole des utilisateurs, notamment ceux atteints de conditions telles que la paralysie cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou les accidents vasculaires cérébraux. Ces nouveautés offrent un niveau de personnalisation et de contrôle accru, s'ajoutant aux fonctionnalités introduites dans iOS 17 pour les utilisateurs non verbaux ou à risque de perdre la parole.

Vehicle Motion Cues : réduire le mal des transports

Vehicle Motion Cues est une nouvelle fonctionnalité pour iPhone et iPad qui aide à réduire le mal des transports chez les passagers en mouvement. Des recherches ont montré que le mal des transports est souvent causé par un conflit sensoriel entre ce qu'une personne voit et ce qu'elle ressent. Cela peut être très pratique lorsqu’on se sent mal à force de regarder son écran, lors de transport. La fonction Vehicle Motion Cues utilise des points animés sur les bords de l'écran de l’appareil pour représenter les mouvements du véhicule, aidant ainsi à réduire ce conflit sensoriel sans interférer avec le contenu principal. Les capteurs intégrés à l'iPhone et à l'iPad détectent le mouvement du véhicule et ajustent la fonctionnalité en conséquence. Cette option peut être activée automatiquement ou manuellement via le Centre de contrôle.

Mises à jour d'accessibilité pour CarPlay

Enfin, aussi pour un usage en voiture, l’application CarPlay propose des nouvelles fonctionnalités. Elles incluent le contrôle vocal, les filtres de couleur et la reconnaissance sonore. Avec le contrôle vocal, les utilisateurs peuvent naviguer et contrôler les applications CarPlay uniquement avec leur voix. La reconnaissance sonore permet aux conducteurs ou passagers sourds ou malentendants d'être alertés des klaxons et des sirènes. Pour les utilisateurs daltoniens, les filtres de couleur rendent l'interface CarPlay plus accessible, avec des options de texte en gras et d'autres améliorations visuelles.