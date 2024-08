Avec ce code promo, ce Smartphone Samsung avec écran AMOLED, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage tombe sous les 300 € !

26% de remise immédiate sur le Samsung Galaxy A54 5G

En suivant le lien que vous partageons avec vous sur cette page, vous atterrirez directement sur l’offre d’un revendeur certifié Rakuten qui propose une grosse réduction sur le prix de vente standard du Galaxy A34 5G.

Au lieu de 411,59 €, ce modèle vous revient directement à 302,78 €. Cela équivaut à une réduction de près de 109 €, soit 26% du prix de vente recommandé pour ce modèle.

Les appareils vendus dans le cadre de cette offre sont tous neufs, jamais utilisés. Le vendeur assure par ailleurs leur livraison gratuitement chez vous.

Et 30 € offerts par Rakuten !

Un Galaxy A34 5G à 302 €, c’est déjà une bonne affaire, mais vous pouvez encore obtenir plus.

En effet, si vous passez votre commande ce mercredi 28 août avant minuit, vous pouvez économiser encore 30 € en utilisant le code RAKUTEN30 lors de la validation de votre panier.

Résultat des courses : votre nouveau smartphone 5G vous reviendra alors à seulement 272,78 € !

Un prix que vous ne trouverez sûrement nulle part ailleurs pour ce smartphone.



Rappel des caractéristiques du Google Galaxy A34 5G

Proposé ici dans une belle finition Argent, le Galaxy A34 5G est un smartphone au design élégant et ergonomique. Il s’illustre avant tout par son excellent écran AMOLED de 6,6 pouces qui affiche en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une expérience visuelle de qualité.

Côté processeur, le Galaxy A34 5G se dote d’un performant Mediatek Dimnsity avec 8 Go de RAM et 256 Go. Dans cette configuration, il assure une grande fluidité dans son fonctionnement et offre un espace de stockage largement suffisant pour tous les usages.

Côté photo, le triple capteur arrière de 48+8+5 mégapixels délivre des photos très nettes et permet de filmer en haute qualité.

Enfin, l’autonomie de ce smartphone est assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 W qui tient facilement deux jours.