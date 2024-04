Avec la plus puissante puce au monde, Asus aussi propose des smartphones premiums surpuissants pour ses fans !

Asus est célèbre pour proposer des ordinateurs puissants, en particulier pour les gamers, mais il ne faut pas oublier que la marque est également très performante dans le domaine du smartphone où elle propose des modèles à la pointe de la technologie tels que les Rog Phones, mais aussi les Zenfone, et en particulier le Zenfone 11 Ultra qui nous intéresse aujourd’hui !

Fiche technique du Zenfone 11 Ultra

Écran : Super AMOLED 120 Hz, de 6,78 pouces

Super AMOLED 120 Hz, de 6,78 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go

12 Go ou 16 Go Stockage interne : 256 Go, 512 Go

256 Go, 512 Go Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5500 mAh avec charge rapide 65W

Le Zenfone 11 Ultra embarque la plus puissante puce du moment, la Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, une puce que l’on retrouve par exemple sur le Galaxy S24 Ultra que d’aucun considère comme le meilleur smartphone actuel en termes de performances. Mais, le Zenfone 11 Ultra ne s’arrête pas là puisqu’il propose également un écran Super Amoled 2K, entre 12 et 16 Go de RAM et 5500mAh de batterie, largement supérieure à la concurrence. Quant à ses capteur photos, ils permettent de filmer jusqu’en 8K !

La Fnac propose le prix le plus bas sur le Zenfone 11 Ultra

En ce moment il est possible de se procurer le surpuissant Zenfone 11 Ultra auprès d’un partenaire Fnac pour 909 €, soit avec 90 € de réduction. L’avantage de passer par le marketplace de la Fnac est que vous profitez de tous les avantages de l’enseigne, garantie de 2 ans, suivi, assurance, service satisfait ou remboursé et le SAV de la Fnac.