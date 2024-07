Avec sa puce haut de gamme, son appareil photo imparable, et son petit prix, ce smartphone Google va tout casser

Un Google Pixel 8a neuf a moins de 470 €, ça vous dit ? Alors ne perdez surtout pas de temps et foncez tout de suite sur Rakuten pour profiter de l’offre exceptionnelle que nous avons dénichée pour vous. Grâce à elle, l’un des plus récents smartphones Google mis sur le marché est plus accessible que jamais, pour le plus grand plaisir des amateurs de photophones surpuissants.