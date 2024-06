Avec son rapport qualité-prix imbattable, voici pourquoi les français se détournent des smartphones milieu de gamme pour se diriger vers l'entrée de gamme !

Les Français se détournent de plus en plus du milieu de gamme pour se tourner soit vers le haut de gamme, soit vers le bas de gamme. Il faut dire que cela n’a rien de très étonnant, le bas de gamme est moins cher, et propose une expérience largement suffisante pour vivre dans notre monde connecté sans ressentir de frustration à l’utilisation.

Le Xiaomi Redmi Note 13, appareil d’entrée de gamme des Redmi Note de cette année chez Xiaomi,est totalement représentatif de la mouvance qui pousse les constructeurs à proposer des appareils de plus en plus optimisés vers les multimédias, même sur leurs appareils les moins chers.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 68

Mediatek dimension 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Propose des caractéristiques qu'il serait presque difficile à différencier d’un milieu de gamme. Il s’agit principalement d’une question de détail, des finitions légèrement moins qualitatives, mais qui ne viennent pas jouer un rôle sur les performances du smartphone.

Il propose par exemple un écran Amoled, bien loin des standards LCD que nous avions il y a quelques années, et qui justifie amplement de préférer ce smartphone à petit prix, plutôt qu’un milieu de gamme à 200 € de plus, qui pourtant ne propose rien de mieux à ce niveau.

Un super promo sur Amazon qui prouve que le Xiaomi Redmi Note 13 est idéal pour accéder à un bon smartphone pas cher

En ce moment sur Amazon, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 pour seulement 151 €. Il s’agit d’un dans la fourchette basse du marché, inférieur à celui proposé par son constructeur. L’avantage est qu’il s’agit d’un « choix d’Amazon », c’est-à-dire que celui-ci est vérifié par la plateforme !

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone polyvalent, qui ne délaisse pas la qualité d’utilisation, et qui ne soit pas frustrant à l’utilisation ,celui-ci est idéal, car vous n’aurez jamais l’impression d’un smartphone « cheap », et pour cause, il est peut-être à petit prix, mais il reste un excellent outil. Par rapport à son modèle pro, seul l’appareil photo et sa puce changent !