Bam ! 366 € de réductions pour un smartphone Galaxy S24+ moins cher que sa version standard…

Le Galaxy S24 Plus est la version améliorée du Galaxy S24, comme on peut le deviner. Il s’agit donc du modèle intermédiaire entre le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra, plus puissant smartphone de Samsung. Cela lui confère une place à la fois excellente, mais un peu « maudite », car coincé entre deux smartphones qui se vendent aussi bien, le Galaxy S24+ est légèrement délaissé…

Fiche technique du Samsung Galaxy S24+

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Plus apporte plusieurs améliorations notables par rapport au Galaxy S24. Il bénéficie d'une batterie plus grande de 4900 mAh, soit 900 mAh de plus, ainsi qu'une charge plus rapide à 45W contre 25W pour le modèle standard.

Côté performances, il propose 50 % de RAM supplémentaire, avec un maximum de 12 Go contre 8 Go, et un écran plus grand de 0,5 pouce, offrant une densité de pixels 23 % plus élevée (513 PPI contre 416 PPI).

De plus, son appareil photo permet des enregistrements au ralenti jusqu'à 960 FPS, un atout pour les amateurs de vidéos.

Globalement, l’appareil fait partie des meilleurs haut de gamme, grâce à un écran magnifique, des performances élevées, et son adhésion à l’écosystème Samsung, bardé de très nombreuses applications et fonctionnalités endémiques à la marque.

Où se procurer le Galaxy S24+ au meilleur prix ?

Meilleur que le Galaxy S24 en termes de fiche technique, vous pouvez le trouver en ce moment pour un prix plus bas ! Sur le site de Samsung, le Galayx S24 est disponible à 799 €. Le Galaxy S24+ qui est lui à 1139 € et disponible sur la Fnac Marketplace pour 773 € ! Soit pour 366 € de moins et est donc moins cher que le Galaxy S24.

Sur le site de Samsung, l’appareil est certes plus cher, mais offert avec une tablette, et vous avez la possibilité de le financer en 24 fois. Cela reste donc une excellente affaire. Il peut d'ailleurs être intéressant d’attendre demain avec l’arrivée des French Days, le Black Friday à la française, pour voir si l’offre de Samsung va évoluer !