Blackview Hero 10 : le smartphone pliant le moins cher du marché disponible sur une marketplace

La marque Blackview est connue pour ses smartphones endurcis capables de résister à des conditions extrêmes d’utilisation. Toutefois, elle s’illustre maintenant avec un smartphone pliant, au format clapet qui veut marcher sur les traces des Samsung Galaxy Z Flip5 et Motorola Razr 40 Ultra tout en proposant un prix beaucoup plus abordable. En effet, à l’image du Nubia Flip 5G présenté lors du MWC 2024 de Barcelone qui est maintenant disponible, Blackview propose le modèle Hero 10.

Le nouveau smartphone Hero 10 se distingue par un écran pliant AMOLED de 6,9 pouces, offrant une résolution de 2 560 x 1 080 pixels et une luminosité maximale de 1 300 cd/m². L'écran supporte également une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et est conçu pour résister à 250 000 pliages grâce à une charnière en forme de goutte d'eau, selon la marque. Cette technique de la goutte d’eau doit permettre de ne pas blesser l’écran et d’offrir moins de marque au centre. Le téléphone mesure 169x75,7 mm pour une épaisseur de 8,1 mm une fois déplié et pèse 198 g. En mode plié, il arbore un écran circulaire, un peu comme le Huawei P50 Pocket, à côté du module de double caméra, facilitant l'accès rapide aux notifications et autres informations.

La configuration photographique est également notable, avec une caméra principale de 108 mégapixels utilisant le capteur Samsung ISOCELL HM6 (1/1,67 pouce) et une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels offrant un champ de vision de 120°. Pour les selfies, le Hero 10 est équipé d'une caméra frontale de 32 mégapixels, intégrée discrètement sous un trou dans l'écran.

Performances et autonomie

Le Hero 10 est propulsé par un processeur MediaTek Helio G99, un choix économique permettant de maintenir un prix attractif. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive au format LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2, offrant une capacité suffisante pour la plupart des usages quotidiens. Cependant, ce processeur limite le téléphone à la connectivité 4G, ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs. L'appareil est doté d'une batterie de 4000 mAh, avec une capacité de charge à 45 Watts, permettant de recharger jusqu'à 48 % de la batterie en seulement 20 minutes, selon la fiche technique publiée sur le site de vente en ligne. De plus, le Hero 10 comprend des haut-parleurs stéréo, la fonctionnalité NFC et un slot pour deux cartes SIM, ajoutant à sa polyvalence.

Le Blackview Hero 10 sera lancé avec DokeOS 4.0, une surcouche logicielle basée sur Android 13 et bénéficiera de trois ans de mises à jour OTA. Android 14 devrait être disponible plus tard cette année, assurant ainsi que le téléphone reste à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité.

Le téléphone présente un cadre en alliage d'aluminium recouvert de cuir vegan, disponible en deux coloris : Sakura Purple et Eclipse Black. Cette finition donne au Hero 10 une allure élégante et moderne. Le Blackview Hero 10 est donc déjà disponible sur le site de vente en ligne AliExpress, avec un prix de 500,29 € exactement.