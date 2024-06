Bon plan : des forfaits pas chers de 40 à 200 Go dès 5.99€ et la 5G à moins de 10€ chez cet opérateur sur le réseau Bouygues Telecom

Le forfait WOOT 40 Go à 5,99 €/mois, pour les petits budgets

Pour moins de 6 €/mois, cette série spéciale vous permet de profiter de 40 Go/mois pour tous vos besoins en data en France métropolitaine. Ce volume web est disponible en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom. Il s’accompagne de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers tous les réseaux métropolitains pendant tout le mois afin de vous permettre de faire un max d’économies.

Pour vos besoins à l’étranger (UE et DOM), vous disposez avec cette offre, de 11 Go en 4G (prélevés des 40 Go), ainsi que des appels, SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France métropolitaine.

Tarif : 5,99 €/mois, sans engagement et sans changement de prix.

Le forfait WOOT 100 Go à 7,99 €/mois, gros volume pour petit prix

On monte en grade avec ce gros forfait mobile de 100 Go pour seulement 2 € supplémentaires. Grâce à ce volume web, vous pouvez streamer vos séries préférées durant tout le mois et télécharger du contenu sans trop réfléchir.

L’illimité est également offert pour vos appels, SMS et MMS, aussi bien France métropolitaine que depuis l’UE et les DOM lorsque vous êtes en voyage. Le volume de data mensuel offert en itinérance est par ailleurs un peu plus consistant : 14 Go en 4G.

Le forfait WOOT 150 Go à 9,99 €, la 5G pour pas cher

Enfin, si vous avez besoin d’encore plus de data et de plus de vitesse, NRJ Mobile vous propose ce super bon plan comprenant 150 Go de data par mois. Le volume web est utilisable en France métropolitaine, mais cette fois, sur le réseau 5G de Bouygues Telecom.

Vous pouvez ainsi profiter de vitesses de connexion exceptionnelles, ainsi que d’une vaste couverture réseau.

Pour vos communications sur mobile, ce forfait pas cher donne droit aux appels, SMS et MMS illimités vers tous les réseaux en France métropolitaine. Depuis l’UE et les DOM, vous disposez chaque mois, de 18 Go en 4G, ainsi que des appels, SMS et MMS en illimité vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine. Vous pouvez donc voyager en toute sérénité, sans avoir à souscrire un autre forfait.

Si vous voulez davantage d'internet en 5G, NRJ propose également un forfait 5G ultra connecté à prix exceptionnel. Pour seulement 11.99€, vous pourrez en effet bénéficier de 200Go de données mobiles en France et 21Go en UE et DOM. Pour le reste, les services sont identiques à savoir les appels, SMS et MMS sans limite en France et depuis l'UE et DOM.

Des offres sans engagement et sans contrainte

Les forfaits WOOT de NRJ Mobile sont commercialisés sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier, à tout moment et sans frais. Notez par ailleurs, qu’à la souscription, vous devez payer 1 € de plus pour l’achat de la carte SIM triple découpe.