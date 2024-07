Bon plan du jour : Le retour du forfait illimité 5Go à 1,99€ chez Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile relance son forfait 5Go à 1.99€

C'est la bonne nouvelle du jour ! L'opérateur Cdiscount Mobile a décidé de relancer son offre à succès pour l'été et ce pour une durée limitée. Jusqu'au 24 juillet inclus, vous pouvez en effet opter profiter d'une offre mobile sans engagement de durée à seulement 1.99€ par mois avec de l'illimité et 5Go de data chaque mois.

Par ailleurs la carte SIM est à seulement 5€ au lieu de 10€, une raison de plus pour succomber à ce super forfait illimité à prix mini.

Le meilleur dans tout ça ? Vous profitez d'un forfait sans engagement, avec un prix fixe de seulement 1,99€/mois, sans aucune possibilité de voir le tarif augmenter après quelques mois. De plus, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription, obtenu en appelant gratuitement le 3179.

Que nous offre ce forfait pas cher ?

Vous bénéficiez d'une qualité de réseau grâce à Bouygues Telecom, avec appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM. Vous disposez également de 5Go de data supplémentaires utilisables dans 30 pays européens et 8 destinations outre-mer. En France, les 5Go inclus sont accessibles sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Après l'utilisation des 5Go, vous conservez un accès à Internet à vitesse réduite jusqu’à la fin du mois.

Si ce forfait pas cher vous intéresse, ne tardez pas ! Cette offre exceptionnelle prend fin le 24 juillet 2024 à 23h59.

Un autre bon plan signé Cdiscount Mobile : un forfait 5G de 200Go à 9.99€ !

Cdiscount Mobile propose une offre exceptionnelle pour les utilisateurs avides de données avec son forfait 200Go à seulement 9,99€ par mois, accompagné d'une carte SIM à 1€ et sans engagement. Ce forfait généreux inclut un accès au réseau 5G pour une expérience de navigation rapide et fluide, avec 200Go de données mobiles utilisables en France et 19Go disponibles depuis l'UE et les DOM. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l'UE et les DOM, vous permettant de rester en contact sans limite.

Pour ceux qui ont des besoins plus modérés en données, Cdiscount Mobile propose également d'autres options attractives. Par exemple, l'offre de 30Go à seulement 4,99€ par mois ou le forfait 100Go de 5G à 7,99€ par mois sont également disponibles avec une carte SIM à 1€. Toutes ces offres sont sans engagement de durée, offrant ainsi une flexibilité totale à leurs utilisateurs.