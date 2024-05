Bon plan : un forfait mobile avec 40Go à moins de 6€ sur le réseau de votre choix !

Le forfait 40Go à prix mini sur le réseau Orange

Chez Lebara, vous pouvez en ce moment profiter d'un forfait à prix mini grâce à l'offre 40Go. À seulement 5,99€ tous les 30 jours, ce forfait vous permet de bénéficier de 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis cette zone. Vous voyagez à l'étranger ? L'opérateur vous fournit 5Go pour que vous puissiez rester connecté depuis l'UE et les DOM.

Sachez que le forfait Mensuel 40Go s'appuie sur le premier réseau de France, à savoir le réseau Orange . De plus, deux avantages supplémentaires s'ajoutent à cette promo réservée aux nouveaux clients :

+ 1Go offert le premier mois d'abonnement

le premier mois d'abonnement carte SIM gratuite

Le forfait ajustable et neutre en CO2

Si vous voulez allier bonne action pour l'environnement et forfait mobile, alors le forfait Le petit, de retour chez Prixtel, est une bonne option. En effet, ce forfait est neutre en CO2 et propose des garanties valables en France comme à l'étranger, le tout, à prix canon ! Disponible sur le réseau SFR, le forfait Le petit se présente comme suit :

jusqu'à 40Go : 5,99€ par mois

de 40Go à 50Go : 7,99€ par mois

de 50Go à 60Go : 9,99€ par mois

15Go vous sont fournis par l'opérateur afin d'assurer votre connexion Internet lorsque vous séjournez en Europe (UE/DOM). Depuis ces zones comme depuis la Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

Le forfait illimité à prix fixe en exclusivité web

De son côté, NRJ Mobile met en avant une exclusivité web permettant aux personnes intéressées de profiter d'un forfait sans engagement à 5,99€ par mois, même après la première année d'abonnement. Outre ce tarif préférentiel, ce forfait illimité vous offre 40Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine ainsi que 11Go valables pour vous connecter depuis les zones UE et DOM. Bien entendu, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour vos appels et messages - SMS/MMS - émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.

En ce moment, pour toute souscription à cette offre 40Go, vous bénéficiez d'une promo supplémentaire : la carte SIM à 1€ seulement !