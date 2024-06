C'est le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark et vous pouvez le trouver avec sa meilleure offre à prix réduit auprès de la Fnac

Honor, constructeur émérite de smartphones, a maintes fois prouvé que le luxe est au cœur de sa philosophie. Avec le lancement de son smartphone ultra haut de gamme, le Honor Magic 6 Pro, la marque a su surpasser les plus grands acteurs du marché. Bien que son prix de lancement soit de 1299 €, vous pouvez actuellement l'acquérir pour moins de 1000 € à 930 € sur la Fnac Marketplace, avec une garantie produit !

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple sont réputés pour leurs smartphones puissants, dotés d'écrans, de batteries et d'appareils photo de premier ordre. Cependant, le Honor Magic 6 Pro a sû les surpasser, se classant premier dans presque toutes les catégories. Il offre la meilleure caméra arrière, le meilleur écran et la meilleure batterie au monde. Seule la caméra avant est dépassée par celle du Huawei Pura 70 Ultra, le plaçant ainsi en deuxième position dans cette catégorie.

L’une des meilleures offres pour se procurer ce géant du smartphone !

Malgré un prix de lancement de 1299 €, le Honor Magic 6 Pro est actuellement proposé à seulement 930 € sur la Fnac Marketplace, incluant une garantie, un service satisfait ou remboursé, ainsi qu’un SAV professionnel !