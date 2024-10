C'est le plus petit prix que nous avons trouvé pour l'iPhone 14 reconditionné, et en plus il est remis en état entièrement en France !

L’iPhone 14 s'impose désormais comme le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, notamment si vous optez pour une version reconditionnée. À la rédaction de Les Mobiles, c’est en tout cas notre avis.

Avec seulement deux ans d’existence, l’iPhone 14 se trouve dans une position idéale : il est proposé à un prix bien inférieur à celui de l’iPhone 15, tout en étant équipé de composants toujours très proches des modèles actuels. Une option parfaite pour ceux qui recherchent un bon compromis entre performance et budget !

Fiche technique de l’iPhone 14

Écran : OLED de 6,1 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3279 mAh

L’iPhone 14 incarne parfaitement l’ergonomie et la qualité propres aux appareils Apple. Bien que ses spécifications techniques puissent sembler modestes face à des smartphones affichant 200 mégapixels, des batteries de 5000 mAh ou 16 Go de RAM, mais c'est dans l'usage quotidien qu'il se démarque.

Prenons l'exemple de son appareil photo, son ouverture focale et son IA de traitement des images offrent une qualité photo souvent supérieure à la concurrence. Eh oui, même si un capteur possède 200 Mpx, cela ne fait pas tout, surtout si votre appareil n'a pas une bonne gestion des couleurs et de la lumière par exemple..

Quant à sa batterie de 3279 mAh, elle compense par une excellente gestion énergétique, assurant une autonomie solide. De plus, grâce à sa puce très puissante, il n’a pas besoin d’une RAM surdimensionnée pour garantir des performances fluides.

Quelles offres en ce moment pour l’iPhone 14 ?

Actuellement, CertiDeal propose une version reconditionnée de l’iPhone 14 à partir de 441 €, avec l'option de financement dès 4 fois sans frais via PayPal. L'appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans et a été testé et reconditionné en France, assurant ainsi une qualité de remise à neuf et une tranquillité d’esprit pour les acheteurs.

Une offre intéressante pour ceux qui souhaitent profiter des performances de l'iPhone 14 à un prix bien plus attractif que le neuf.