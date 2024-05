C’est officiel, le Pixel 8a est désormais en précommande et voici la meilleure offre !

Le Google Pixel 7a, lancé en mai 2023, a redéfini les normes des smartphones milieu de gamme en proposant une puce haut de gamme et des composants haut de gamme, mais avec une optimisation lui permettant de faire baisser son prix à celui d’un milieu de gamme. Le Pixel 8a est dans la droite lignée du Pixel 7a. Il s'agit de la version allégée du Pixel 8 que ce soit en termes de taille et de prix. Lancé en précommande pour 539 €, il vous est possible chez Boulanger de l’obtenir avec une réduction de 150 € et une remise de 50% sur une protection sur mesure.

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a offre une expérience haut de gamme avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, alimenté par le puissant chipset Google Tensor G3 et accompagné de 8 Go de RAM. Doté d'un triple capteur photo de 64+13 mégapixels à l'arrière et d'un capteur frontal de 13 mégapixels, le Pixel 8a excelle en photographie. Avec une batterie de 4500 mAh, prise en charge d'une charge rapide de 18watts et de la charge sans fil, et fonctionnant sous Android 14, ce smartphone offre performances, polyvalence et dernière technologie.

