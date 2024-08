Ce marchand prépare la rentrée : ce smartphone propose 8 Go de RAM et un écran AMOLED pour à peine plus de 200 €

Xiaomi s'est imposé comme un acteur incontournable sur le marché des smartphones, rivalisant même avec des géants comme Samsung en matière de rapport qualité-prix. La marque a su perfectionner son savoir-faire année après année, proposant des appareils aux caractéristiques impressionnantes à des tarifs très compétitifs.

Par exemple, il est rare de trouver un smartphone équipé de 8 Go de RAM et d'un écran AMOLED pour moins de 220 €, surtout quand ce modèle était lancé à près de 300 € plus tôt la même année.

Et pourtant, sur Rakuten, vous pouvez effectivement acquérir le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour 219 €, faisant de l’offre une excellente affaire avec en plus 2 ans de garantie officielle !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un modèle de smartphone qui se démarque de la concurrence par sa polyvalence, s'adaptant aussi bien aux passionnés de gaming qu'aux utilisateurs recherchant une expérience multimédia plus classique.

Grâce à sa capacité à répondre à des exigences variées, il est une alternative de choix face à des modèles bas de gamme, mais aussi à d’autres milieux de gamme plus chers chez Samsung par exemple.

En effet, son rapport qualité-prix actuel le rend particulièrement attractif, offrant des performances nettement supérieures sans pour autant alourdir la facture. Un choix judicieux pour la rentrée.

Quelle offre sur Rakuten pour le Xiaomi Redmi Note 13 ¨Pro ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour 219 € sur Rakuten, un prix vraiment excellent qui fait de l’appareil un très bon plan. Celui-ci est disponible en plus avec 2 ans de garanties constructeur !