Ce Samsung à petit prix succède au téléphone le plus vendu par Samsung dans le monde, et on gage qu'il va prendre le relais !

Le Galaxy A15 fait partie des smartphones de Samsung en offrant des composants de grande qualité à un prix abordable. Malgré son prix modeste, il est équipé d'un écran Super AMOLED, similaire, par exemple à celui du Galaxy A55, un modèle proposé à près de 500 € et qui se rapproche par beaucoup d'aspects du Haut de gamme. Un très bon indice sur la qualité du Galaxy A15.

Actuellement, le Galaxy A15 est disponible sur le site de son constructeur pour 199 € seulement, ce qui fait de lui un excellent rapport qualité-prix !

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

En plus de son écran de très gransde qualité, le Galaxy A15 offre une excellente autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh, et à une puce Dimensity 700 très bien optimisée. De plus, il se débrouille bien en matière de photographie, offrant une qualité supérieure à celle des smartphones d'il y a quelques années, même s'il n'est pas au niveau des modèles les plus récents sur le marché.

En ce moment, le Galaxy A15 est proposé sur le site officiel de Samsung pour seulement 199 €, ce qui en fait un choix très intéressant en termes de rapport qualité-prix étant donné els composants avec lesquelles celui-ci est proposé !