Ce Samsung reste le meilleur haut de gamme de la marque et surtout avec cette remise !

Le Galaxy S24 Ultra est le modèle le plus puissant de la gamme Galaxy S haut de gamme de Samsung. Cela fait de ce smartphone l’un des plus puissants et meilleurs appareils disponible sur le marché grâce à une fiche technique et de nombreuses fonctionnalités que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

En ce moment, Samsung vous propose de vous rembourser de 150 € du 12 août au 15 septembre 2024 inclus. De plus, il vous est possible de payer jusqu’en 24 fois sans frais supplémentaires votre appareil !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra n’a absolument plus rien à prouver et fait partie sans aucun doute des leaders incontestables du marché, et notamment dans le segment du très haut de gamme où il fait figure de modèle pour ses concurrents, au côté de l’iPhone 15 Pro Max par exemple.

Avec son écran immense et absolument magnifique qui porte les technologies les plus avancées, il propose même un stylet pour faciliter son utilisation. Il possède la plus puissante puce du marché et des performances très élevées. Niveau autonomie, il est infatigable et permet de faire de très longs trajets sans recharge, idéal pour les voyageurs !

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S24 Ultra en ce moment ?

Actuellement, Samsung vous offre un remboursement de 150 € sur votre achat, valable du 12 août au 15 septembre 2024 inclus. En prime, vous pouvez étaler votre paiement sur 24 mois sans frais additionnels !