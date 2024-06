Ce site permet d'acquérir un iPhone récent reconditionné en France en toute sécurité pour faire des économies !

L'iPhone 13 reste une référence parmi les smartphones d'Apple et continue de susciter un vif intérêt parmi les fans de la marque du fait qu’il ne soit pas très vieux, mais assez pour être disponible à un prix raisonnable. En version reconditionnée, il devient particulièrement attractif en offrant un excellent équilibre entre prix et performances !

Sur Certideal, il vous est donc possible d’obtenir un iPhone 13 dès 317 €. Ceux-ci peuvent avoir subi des dommages esthétiques légers qui n’influencent pas l’expérience utilisateur. Toutes les versions bénéficient d'une garantie de 2 ans et sont reconditionnées en France, ce qui en fait une très bonne affaire d’après nous.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 se distingue par une fiche technique solide, alignée avec les attentes que peut susciter l’idée d’un smartphone haut de gamme d'Apple, et offre plusieurs atouts remarquables. Son écran OLED de 6,1 pouces assure une qualité visuelle exceptionnelle, offrant une expérience immersive.

La puce Apple A15 Bionic garantit des performances rapides et fluides, digne d’un iPhone plus récent ! Il s’agit clairement de l’un des meilleurs rapport qualité prix parmi les appareils de la marque du fait de sa position entre des appareils plus vieux et plus récents, d’autant plus qu’il est assez proche de ce que propose un modèle ultra premium de la génération précédente à la sienne.

Une belle offre à ne pas manquer pour l’iPhone 13 !

