Ce smartphone 5G avec écran Amoled baisse de presque 110 € chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est un smartphone qui propose des caractéristiques excellentes avec l’objectif assumé de proposer une expérience polyvalente, mais puissante, pour donner plus d’accessibilité aux multimédia devenus essentiels de nos jours lorsque l’on souhaite obtenir un nouveau smartphone. Streaming, Gaming, vidéos, etc. Le Redmi Note 13 Pro Plus est l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment pour profiter des réseaux dans de bonnes conditions.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est ergonomique ce qui permet un petit prix, mais des composants internes largement à la hauteur de certains haut de gamme d’il y a encore 3 ans. Avec un grand écran Amoled en 1,5 K incurvé et fluide, ainsi que sa puissante RAM, il est autant utile pour le gaming, que simplement pour naviguer sur les réseaux sociaux, ou profiter d’une vidéo YouTube en belle qualité.

De notre côté, le Redmi Note 13 Pro Plus a réussi à nous convaincre grâce à son approche simple mais efficace et ce petit plus de technologie qui lui permet de proposer non pas le strict minimum, mais l’essentiel nécessaire pour notre quotidien ! Par exemple, son excellent appareil photo avec 200 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible pour un petit prix chez Rakuten

En ce moment, le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est disponible sur Rakuten auprès d’un revendeur noté 5 étoiles sur 5, ce qui est assez rare pour être souligné. Proposé à 308 € au lieu de 419 €, il s’agit de la meilleure offre à vous conseiller que nous avons pu dénicher lors de nos veilles quotidiennes.