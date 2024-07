Ce smartphone avec 8Go de RAM et écran Amoled passe sous les 300 €... Mais pas plus d'un jour !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le smartphone le plus puissant de la dernière génération des Redmi Note, la gamme spécialisée dans le milieu de gamme de Xiaomi. Ces appareils ont pour objectif de proposer des caractéristiques plutôt polyvalentes, mais avec une appétence appuyée tout de même sur les multimédias.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Loin d’être un téléphone qui s’arrête à l’essentiel, le Redmi Note 13 Pro Plus a le mérite de mettre à disposition d'excellentes performances, idéal pour le gaming ; un appareil photo de qualité, et une autonomie très satisfaisante. En plus de cela, son écran est équipé d'une dalle Amoled, ce qui combine un confort visuel et une véritable expérience immersive pour le visionnage de vidéos.

Quel est la promotion du moment sur Rakuten ?

En ce moment, Rakuten propose une réduction de 30 € dès 299 € d’achat, or le Redmi note 13 Pro est disponible à 325 €, ce qui permet de le faire descendre sous les 300 € ! En sachant que le prix proposé est déjà une réduction par rapport à son prix constructeur, il s’agit d’une bonne affaire.