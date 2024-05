Ce smartphone avec écran Amoled et ses 8 Go de RAM est à moins de 280 € sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l’ancien modèle le plus puissant de la marque avant que Xiaomi ne sorte la version 13. Cela ne le rend pas pour autant désuet, les changements étant mineurs, surtout quand on compare le rapport qualité prix, étant donné que le Redmi Note 12 Pro Plus à 270 € est un bien meilleur ratio que sa version 13 à 419 € ! Prix auquel était d’ailleurs affiché le Redmi Note 13 Pro Plus encore l'année dernière.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Redmi Note 12 Pro Plus du constructeur Xiaomi est un smartphone puissant, robuste, et pourtant subtil grâce à une forte appétence pour les multimédias et les photographies, grâce à un grand écran Amoled, 8 Go de RAM et un triple capteur photo arrière. De quoi profiter pleinement des technologies les plus récentes sans se contraindre à acheter un iPhone d’il y a 54 ans, plus à jour et obsolète technologiquement.

Une offre à ne pas manquer sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible pour 270 € sur Amazon alors que son constructeur le propose à 329 € sur son site. Une très belle offre si vous souhaitez vous procurer un smartphone pour les multimédias.