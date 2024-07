Ce smartphone avec écran Amoled et ses 8 Go de RAM s'offre à prix réduit malgré la fin des soldes

Xiaomi Redmi Note 13 Pro : une fiche technique solide pour un smartphone très élégant

Combinant performance et fonctionnalité, le Redmi Note 13 Pro de Xiaomi est un choix idéal pour les jeunes utilisateurs. D'un design élégant avec une façade en verre Gorilla Glass 5, ce téléphone est robuste et esthétiquement plaisant. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) qui garantit une bonne qualité d'affichage, idéale pour le streaming vidéo et les jeux.

Sous le capot, le Redmi Note 13 Pro est alimenté par un chipset Mediatek Helio G99 Ultra, associé à un processeur octa-core et 8 Go de RAM (virtuellement extensibles jusqu’à 12 Go), pour des performances fluides. Côté stockage, ce sont 256 Go qui sont offerts, avec la possibilité d’une extension, afin de stocker confortablement tous vos fichiers et médias.

L’un des principaux atouts de ce smartphone est son appareil photo principal de 200 mégapixels, qui est doté d'une ouverture de f/1.7 et de la technologie de stabilisation optique de l'image (OIS). Grâce à lui, vous pouvez capturer des photos d'une clarté et d'une précision remarquables.

En termes de batterie, le Redmi Note 13 Pro dispose d'une capacité de 5000 mAh et supporte la charge rapide de 67 W. 46 minutes suffisent pour une recharge complète !

En plus de ses performances robustes et de ses fonctionnalités avancées, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se veut très accessible, conformément à la stratégie commerciale de son fabricant.

Précisons qu’il s’agit d’appareils neufs, jamais utilisés, et donc encore sous garantie légale de 2 ans.

