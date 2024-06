Ce smartphone est à suivre de très près durant les soldes avec ses 8Go de RAM, une batterie de 5300 MAH et un petit prix à la Fnac

Hier encore, les smartphones chinois était vu comme majoritairement bas de gamme. Mais ce temps est révolu, et même assez largement quand on voit que Honor, et même Huawei ont pris la tête du podium dans les classements chez Dxomark, la référence en matière d’évaluation des performances proposés par les smartphones.

Si le Honor Magic 6 Pro est probablement le meilleur modèle au monde, c’est à sa version moins chère, mais tout autant qualitative, le Honor Magic 6 Lite qui nous intéresse aujourd’hui.

Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous voyons actuellement que la tendance délaisse le milieu de gamme pour aller soit vers le très haut de gamme, soit vers le bas de gamme. Pour autant, les soldes sont les meilleurs moments pour rectifier le tir puisque les milieux de gamme baisse à un prix comparable à des appareils moins chers.

Fiche technique du Honor Magic6 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic6 Lite est la version plus petite du Honor Magic6, offrant des performances remarquables grâce à une puce Qualcomm et une batterie de 5300 mAh, supérieure à la majorité des smartphones qui disposent de batteries de 5000 mAh qui arrive en 8e position des meilleures batteries au monde selon Dxomark. Il existe d’ailleurs également une version avec 5800 mAh qui est elle en 3e place !

Vous pouvez retrouver notre test complet du Honor Magic 6 Lite 5G ici !

Quelle offre nous propose la Fnac ?

En ce moment, sur le Marketplace de la Fnac, un partenaire Fnac propose le Honor Magic 6 Lite pour seulement 265 € au lieu des 349 € proposés encore récemment. L’avantage de passer par la Fnac est que vous pouvez faire livrer l’appareil directement en magasin, mais aussi chez vous, que vous avez une garantie, un service satisfait ou remboursé, mais en plus un contact avec le SAV de la Fnac en cas de besoin.