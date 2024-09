Ce smartphone Google passe à moins de 300 € avec écran Amoled et appareil photo puissant !

Le Google Pixel 7a est l'un des modèles les plus populaires de la gamme Pixel, apprécié pour son excellent rapport qualité-prix et son design plus compact et léger que les autres modèles de Google. Actuellement, il est proposé à un prix attractif de moins de 300 €, nous vous disons tout !